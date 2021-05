<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un concours de la meilleure école écologique</span>

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran a lancé, récemment, un concours de la meilleure école écologique, auquel participent une soixantaine d’écoles primaires, a-t-on appris dimanche auprès de cette direction.

Le concours, lancé en partenariat avec la direction de l’éducation en mois d’avril, s’est soldé dernièrement par une présélection d’une soixantaine d’écoles et dont les résultats finaux seront rendus publics en juin, a indiqué, à l’APS, la directrice de l’environnement, Samira Dahou.

Seules les écoles qui disposent de clubs verts actifs ont été présélectionnées, a fait savoir la même responsable, soulignant que ces écoles font plusieurs activités comme le tri déchets et leur valorisation via des activités pédagogiques et la réalisation et l’entretien d’espaces verts. Une commission effectuera des visites au niveau de ces écoles pour évaluer leurs activités et sélectionner 3 lauréats, qui seront récompensés au cours d’une cérémonie qui aura lieu le 5 juin à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement.

Le concours vise à ancrer la culture environnementale dans les écoles et la promotion de l’esprit écologique chez les jeunes élèves, a souligné Mme Dahou, ajoutant que les enfants se sont montrés très réceptifs aux questions environnementales et aux activités proposées par les clubs verts.