<span style='text-decoration: underline;'>L’Algérienne Des Eaux (ADE)</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un programme national de lutte contre le gaspillage d’eau</span>

L’Algérienne Des Eaux (ADE), a annoncé lundi le lancement d’un programme national baptisé “Eco’Eau 2021” dont le but est de lutter contre toutes les formes de gaspillage d’eau tout en mobilisant les parties prenantes locales, a-t-on appris auprès de cet établissement.

“Eco’Eau 2021″ est un programme national ayant pour fin de lutter contre toutes les formes de gaspillage d’eau, en mobilisant les associations, les comités de quartier, les Médias locaux, les autorités locales ainsi que les partenaires et les collaborateurs de l’ADE”, a-t-on précisé à l’APS.

Ce programme croise “trois grands leviers pour agir efficacement et collectivement contre le gaspillage d’eau dont le premier concerne la valeur économique, qui donne un sens à l’action de communication, sachant que chaque goutte d’eau économisée représente une économie d’argent”, a souligné la même source.

Les autres leviers concernent la valeur citoyenne, eu égard à la nature de l’eau, un bien commun à préserver pour que chacun des citoyens puisse accéder en quantité suffisante à cette denrée rare, en plus de la “valeur culturelle” pour un partage de la culture de préservation de cette eau.

Une Campagne de lutte contre le piquage illicite lancée à partir du 1 avril

L’ADE a annoncé, par ailleurs le lancement à partir du 1 avril prochain d’une campagne nationale de lutte contre le piquage illicite de l’eau qui provoque une perte sèche pour l’établissement, avec 20 à 25% de l’eau perdue à cause de ce phénomène qui se prolifère de plus en plus.

“Ce piquage illicite de l’eau augmente les risques de déperdition de la ressource, de la dégradation du service public de l’eau potable et agit négativement sur la santé publique”, a précisé la même source, précisant que cette campagne durera jusqu’au 30 avril prochain.

L’ADE a rappelé, dans le même cadre, le lancement de la campagne de lutte contre les fuites d’eau sous la bannière “Pari Gagnant”, à travers les centres des 44 unités de l’ADE, visant à récupérer les volumes d’eau perdus dans les réseaux de distribution, en réparant un nombre élevé de fuites visibles et invisibles.

Cette campagne avait commencé le 15 mars en cours et durera jusqu’au 31 du même mois.