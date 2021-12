<span style='text-decoration: underline;'>Développement de l’élevage laitier</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un programme spécial en 2022</span>

Face à la tension que connaît la poudre de lait, les autorités cherchent une alternative d’autant plus que l’Algérie importe annuellement près 500.000 tonnes de cette matière.

Pour réduire ainsi la facture d’importation de la poudre de lait dont la subvention coûte chère à l’Algérie, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural lancera en 2022 un programme visant à développer l’élevage de vaches laitières. Ce programme spécial prévoit l’importation de vaches laitières en vue d’augmenter la production du lait cru, a indiqué hier le directeur du service vétérinaire au sein du ministère, Imad Idres, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. Le même responsable annonce deux mesures qui seront mises en place par le ministère de l’Agriculture. Il s’agit de repeuplement des bâtiments d’élevage en vaches laitières et la lutte contre leur abattage.

«Nous avons prévu un programme spécial en 2022 pour accroître la production du lait cru à travers l’importation de vaches laitières pour repeupler les bâtiments d’élevage qui sont pratiquement vides. Mais en parallèle, nous allons protéger ces bêtes, en infligeant des peines contre les abattoirs qui pratiquent l’abattage clandestin de ces vaches», a-t-il déclaré sur la Radio nationale. À propos de la lutte contre l’abattage des vaches laitières, le même responsable évoque la mise en place d’un dispositif, faisant savoir également que des instructions «fermes» ont été données aux inspecteurs vétérinaires des abattoirs pour renforcer leur contrôle contre ces pratiques illégales et d’entamer des poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants.

Alors que l’importation de vaches laitières et de génisses pleines ne sera pas abandonnée, le renforcement de l’élevage laitier à travers la promotion des pépinières de génisses au niveau local est l’une des mesures prévues par le ministère de l’Agriculture. Le ministère envisage aussi de renforcer la lutte contre les maladies touchant les bovins. À ce propos, le même responsable a affirmé que le ministère entend obliger les éleveurs à assurer le cheptel bovin contre les maladies des ruminants et leur mortalité. Selon les prévisions de M. Idres, le volume du lait cru pourra connaître une augmentation grâce aux mesures annoncées. «Toutes ces mesures devraient permettre d’augmenter le volume du lait cru (collecté auprès des éleveurs) estimé actuellement à 800 millions de litres par an et de réduire les importations de la poudre de lait qui avoisine les 500.000 tonnes /an pour un montant de 1,2 milliards de dollars», a-t-il détaillé. Il a affirmé aussi que le ministère compte améliorer le système de traçabilité des importations de poudre afin d’éviter les pénuries dues au détournement de cette matière première destinée exclusivement à la production de lait en sachet. En vue d’appliquer le système de traçabilité, le ministère a lancé l’opération de la révision des fichiers des importateurs de la poudre de lait, a fait savoir M. Idres.

«Pour cela, nous avons procédé à la révision des fichiers des importateurs de la poudre de lait», a-t-il déclaré. Et d’ajouter que «ces fichiers sont réceptionnés via une plate-forme numérique et les dérogations sont délivrées le jour même».

Samir Hamiche