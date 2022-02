<span style='text-decoration: underline;'>OPGI</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un projet de restauration de 19 immeubles</span>

Les services de l’OPGI ont lancé un projet de restauration de 19 immeubles vétustes situés au boulevard Front de Mer et du quartier 05 juillet.

Cette action va être engagée selon des méthodes et différentes techniques bien déterminées et adéquates pour un travail dans les normes exigées et réglementaires pour essayer de garder surtout le même beau style architectural de ces bâtis.

Cette opération fait partie du programme de restauration des vieux immeubles que compte la wilaya d’Oran et qui s’étale sur plusieurs étapes. Le but est d’essayer de rénover ces anciens édifices qui ont une grande importance pour redonner à ces constructions, qui racontent l’histoire de la ville, leur image d’autan vu qu’elles ont été réalisées d’une façon assez remarquable qui mérite un travail de pointe pour arriver à de bons résultats en matière de rénovation de ces structures qui datent de l’ère coloniale.

Par ailleurs et pour atteindre les objectifs visés les travaux vont être assurer par des équipes spécialisées dans le domaine de la restauration pour revaloriser ces immeubles qui représentent une richesse, un patrimoine et un plus pour la wilaya. Ainsi, les travaux vont toucher la façade et les lieux collectifs de ces immeubles. Cette initiative va améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants des lieux et va permettre à ces structures de faire peau neuve avant qu’elles n’arrivent à un stade avancé de vétusté.

Bekhaouda Samira