<span style='text-decoration: underline;'>Bir El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un projet de tri-sélectif</span>

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran en coordination avec la daïra de Bir El Djir et un opérateur privé, a lancé un projet de tri-sélectif à Bir El Djir. Selon la directrice de l’environnement de la wilaya d’Oran, Dahou Samira, «l’Opération a débuté dans les nouveaux pôles urbains de Belgaid », dira notre interlocutrice. Il s’agit d’un dispositif qui a été mis en place au niveau de ces cités. 80 caissons seront installés pour récupérer tout ce qui est PET et PEHD et carton.

L’operateur privé se chargera de la récupération de ce plastique en contrepartie d’aides financières pour l’installation des aires de jeux dans les cités et l’entretien des espaces vert et l’achat des arbres pour la plantation. « Les habitants ont été accompagnés pour s’organiser en tant que comité de quartier pour pouvoir prendre en charge leur propre cité. «C’est un acte d’écocitoyenneté, on a remarqué que cette activité prend de l’ampleur dans la wilaya d’Oran, nous avons reçu des appels de la part des citoyens à travers le réseau écocitoyenneté qui nous a aidés à travers les réseaux sociaux pour se lancer dans ce projet là.

Ce dispositif entre dans le cadre de la stratégie nationale, on souhaitera généraliser cette opération à travers toute la wilaya d’Oran dans l’objectif d’arriver à une économie circulaire, comme tout le plastique récupéré qui va être valorisé ainsi que le carton », explique Mme. Dahou Samira. Et jusqu’à maintenant, le projet est plutôt réussi.

«De grandes quantités de plastiques ont été repérées, en espace d’un mois nous avons constaté que les citoyens adhérent à ce projet. Notons qu’une bouteille en plastique met plusieurs siècles à se dégrader dans la nature. Son incinération émet, quant à elle, du CO2 et des fumées polluantes. Le recyclage des bouteilles en plastique s’avère donc la solution la plus écologique. En effet, pour une tonne de plastique recyclé (PET ou PEHD), on économise de 0,51 à 0,61 tonne de pétrole brut.

Ces bouteilles sont transformées en granulés de PET qui sont utilisés pour fabriquer de nouvelles bouteilles ainsi que des fibres de PET qui sont souvent employées par l’industrie textile. A titre d’exemple, 2 bouteilles en PET permettent de produire 1 écharpe en laine polaire, 20 permettent de rembourrer un oreiller. Les granulés de PEHD sont transformés en nouvelles bouteilles ou bidons mais aussi en toutes sortes de produits comme des canalisations, des arrosoirs, des bancs et même des poubelles en plastique.

Par ailleurs et à propos du phénomène de la mort massive du poisson au lac Oum Ghellaz à Oued Tlelat, la réalisation d’une station d’épuration à Oued Tlèlat reste l’ultime solution pour faire face à la mort massive du poisson au niveau du lac Oum Ghellaz, selon la directrice de l’environnement. “On a encore eu ce fléau là ces temps ici, l’année dernière également.

Il y a une quantité assez importante de rejets urbains qui se déversent directement dans ce lac sans aucun prétraitement. Ces concentrations au fur et au mesure sont en train d’impacter cet écosystème, la seule solution est la réalisation d’une station d’épuration pour traiter les eaux avant leur rejet en milieu naturel », dira notre interlocutrice. Avant d’ajouter : «Nous avons également constaté que le niveau d’eau a considérablement baissé, la commission de wilaya qui était en charge de suivre cet écosystème composé de chercheurs et d’enseignants universitaire ont expliqué ce phénomène qu’il est du également au changement climatique, un grand stress hydrique au niveau de la région ouest, ce qui a fait une grande concentration de pollution au niveau de ce plan d’eau.

Ces algues ont proliféré et les poissons sont morts par asphyxie et pour les oiseaux, ils se nourrissent des algues qui sont toxiques ». Par ailleurs, la direction de l’environnement envisage également l’entame d’une grande campagne de reboisement à la rive sud du lac en coordination avec la conservation des forêts de la wilaya d’Oran. Pour préserver le lac contre la sédimentation, «ces plantes ont un rôle important dans la purification des eaux comme l’atriplex », dira-t-elle.

Fethi Mohamed