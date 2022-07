<span style='text-decoration: underline;'>SEOR</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un projet pour renforcer l’AEP de cinq communes de la corniche</span>

Un projet de doublement de la conduite d’eau Boutlelis-Ain El Turck (Oran) visant à renforcer l’AEP de cinq communes de la corniche, a été récemment lancé, a-ton appris mercredi de la direction générale de la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR).

Il s’agit de poser une nouvelle conduite sur celle déjà existante entre Boutlelis et Ain El Turck, sur une longueur de plus de 30 km, ce qui permettra d’atteindre un quota de 40.000 m3/jour, a précisé le DG de l’entreprise, Oussama Heleili. Les travaux de ce projet ont été lancés en mois de juin dernier. La finalisation de cette conduite permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable des communes d’Ain El Turck notamment, qui connaissent souvent des perturbations. «Ain El Turck et Tafraoui sont les derniers points noirs de la wilaya en matière d’AEP», souligne encore le même responsable, ajoutant que ce projet sera en mesure de régler le problème au niveau des quatre communes celles d’Aïn El Turck, Bousfer, Marsa El Kébir et El Ançor, en plus d’Aïn El Kerma, relevant de la daïra de Boutlélis). S’agissant le délai fixé pour la finalisation des travaux, Oussama Heleili a expliqué qu’il a été estimé à deux mois, avec la possibilité de réceptionner partiellement les parcelles qui desservent chaque commune.