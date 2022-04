<span style='text-decoration: underline;'>PRÉVENTION ROUTIÈRE</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une campagne de sensibilisation</span>

Les services de la sûreté de la wilaya d’Oran ont lancé une campagne de prévention sur les accidents de la route . Cette campagne a débuté avant hier au niveau de la station de taxis de l’Usto et de l’agence routière de hai Es sabah. Des dépliants d’information et de sensibilisation sur la prévention routière ont été distribués aux taxieurs qui ont été appelés à conduire avec prudence surtout durant les moments où la fatigue du jeûne prend le dessus et d’éviter la somnolence au volant , qui est un réel danger pouvant amener le conducteur à perdre la maîtrise du véhicule . En cas de fatigue ou de malaise, surtout pour ceux qui font de long trajet au quotidien, il leur a été demandé de s’arrêter pour se reposer afin d’éviter les dégâts parfois irréversibles et les fausses manœuvres qui surviennent particulièrement à quelques heures de la rupture du jeûne. Les taxieurs ont apprécié cette initiative et promis de prendre en compte ces conseils et observations.

Bekhaouda Samira