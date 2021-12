<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une campagne de sensibilisation</span>

Une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route a été lancée par les services de la gendarmerie nationale .Cette initiative est venue suite à l’enregistrement d’un nombre important des cas d’accidents de la circulation par rapport à l’année dernière.

Des dépliants et des affiches qui comportent des conseils et des orientations sur la prévention routière sont offerts aux conducteurs par les gendarmes qui chapotent cette manifestation et des explications sont données en matière de prévention routière. Cette action a pour but de combattre ce drame qui ne cesse de refaire surface sur les routes et qui engendre beaucoup de dommages matériels et humains à longueur d’année à cause de l’insouciance des usagers des routes qui font des excès de vitesse pour arriver à leur destination rapidement, provoquant des dégâts graves et parfois irréversibles à cause de cette inconscience et imprudence au volant. Les gendarmes demandent aux conducteurs de bien se comporter sur les routes en respectant le code de la route en évitant les excès de vitesse, les dépassements dangereux ainsi que les dangereuses manœuvres. Cette campagne fait partie du programme annuel de l’ensemble des activités de sensibilisation qu’organisent ces services au profit des citoyens.

Bekhaouda Samira