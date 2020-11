<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus / la DJS d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une caravane de sensibilisation dans les écoles</span>

La Direction de la jeunesse et des sports d’Oran a lancé ce lundi la caravane de sensibilisation dans les écoles de la wilaya contre le coronavirus (COVID-19), cette caravane composée des cadres de la DJS et des animateurs et des associations dépendants de la DJS.

La première école qui a reçu la visite de la caravane est l’école Bessol Habib situé à Hai Akid Lotfi, la délégation composée de cadres, d’animateurs, et technicien pour la désinfectation dirigée par le directeur des établissements de la DJS, Lakhdar Boubatana, en présence du président de l’association Yahaoui.

© OT / Adda





Dans cette école, on a sensibilisé les jeunes sur la façon de se protéger et protéger les autres. Des techniciens avec appareils de désinfection faisaient le tour des classes en pulvérisant l’intérieur. Dehors, des clowns chantaient et dansaient en distribuant des bavettes aux enfants, de même que des prospectus. D’après Lakhdar Boubatana, dans cette tournée de la caravane qui va toucher toutes les écoles de la wilaya, il est prévu la distribution de trente mille bavettes, 5000 dépliants et 4000 gels hydroalcoolique, 1000 affiches.

© OT / Adda





Ainsi, la DJS d’Oran participe à la sensibilisation information et prévention contre ce virus afin que cette catégorie de notre société sensibilise à son tour leurs parents, la caravane va sillonner toute la wilaya d’Oran pour apporter sa contribution contre ce virus qui touche toute la société.

Adda.B