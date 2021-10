<span style='text-decoration: underline;'>Direction de la santé et de la population</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une caravane de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein</span>

Une caravane médicale spécialisée pour le dépistage et le diagnostic précoce du cancer du sein a été lancée dimanche en faveur des femmes résidant dans les zones d’ombre de la wilaya d’Oran, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

La caravane compte un staff médical composé d’un médecin généraliste, un oncologue ou un gynécologue obstétrique, un infirmier, un psychologue et une sage femme, a indiqué le chef de service population à la DSP, Miloud Mohammedi, soulignant qu’il est attendu que la caravane sillonne, courant octobre, plusieurs zones d’ombre dans différentes communes, à l’instar de Tafraoui et Arzew. Cette initiative, destinée aux femmes n’ayant pas accès à l’information, vise, a-t-il précisé, à les sensibiliser et leur faire un dépistage dans les lieux de leur résidence. La caravane, organisée en octobre 2020, avait eu de bons échos parmi la population et avait permis le dépistage de 486 cas de cancer du sein et du col de l’utérus chez des femmes dans les zones d’ombre, alors que le nombre global de femmes sensibilisées dans le cadre de cette opération a atteint 36000 dont 10000 ont été dépistées du col de l’utérus et 7000 autres des tests de dépistage du cancer du sein, a-t-on fait savoir. S’agissant des campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein hors des zones d’ombre, M. Mohammedi a signalé l’installation de 17 chapiteaux dans des places publiques et des marchés qui attirent des femmes, comme à hai Medina Jdida, hai Akid Lotfi et hai Ellouz (ex Amandiers) où les équipes médicales s’attellent à expliquer et à informer sur les méthodes de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.