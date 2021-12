Lancement d’une caravane pour la promotion des JM-2022

Une caravane dédiée à la promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) Oran-2022 a été lancée samedi à partir du siège de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) relevant de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) d’Oran, organisatrice de l’opération.

Répartis sur plusieurs groupes, quelques 350 participants à cette caravane intitulée ”l’Algérie dans le c£ur’’, à savoir des adhérents des Maisons de jeunes de la wilaya, des jeunes des zones de l’ombre, ainsi que des éléments des Scouts musulmans algériens, vont séjourner pendant une semaine dans pas moins de 15 wilayas du pays, selon les organisateurs.

Un riche programme a été confectionné par les DJS respectives des wilayas hôtes au profit des participants comportant plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives, a-t-on ajouté de même source.

Les jeunes concernés par la caravane, dont le coup d’envoi a été donné par le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi, et les autorités locales, ont emmené avec eux des affiches et dépliants servant à promouvoir les JM d’Oran (25 juin-5 juillet 2022) au niveau des wilayas concernées, a-t-on souligné.