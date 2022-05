<span style='text-decoration: underline;'>Délégation communale El-Othmania</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une grande campagne de démoustication</span>

La délégation communale d’El-Othmania a lancé une grande campagne de démoustication à quelques semaines du début de la saison d’été.

Cette opération a été supervisée par le délégué et le directeur et s’ajoute à une opération de dératisation qui est également en cours dans les différentes cités comme celle de Yaghmoracen. Il s’agit d’une délégation communale à forte densité démographique avec près de 200.000 habitants. Selon le directeur de la délégation Kaddour Khatri, cette campagne vient dans le cadre du programme d’hygiène réalisé suite aux orientations du maire Amine Allouche. Les caves d’immeubles sont un endroit propice pour la prolifération des moustiques et des rats. Ce qui nuit au cadre de vie des citoyens. Pour sa part, le directeur de cette délégation Bouabdallah Mohamed a rappelé que plusieurs mesures sont prises pour offrir un nouveau visage à cette délégation communale. La campagne de démoustication va être élargie dans les jours à venir à d’autres cités en parallèle avec l’éradication des points noirs et la collecte des ordures ménagères. Il est à rappeler que la délégation a procédé ces dernières semaines a la mise en place d’une centaine de bacs à ordures. Elle a également mobilisé plus de 70 agents pour le balayage des trottoirs et l’élagage des arbres.

Fethi Mohamed