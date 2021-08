<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une large campagne de vaccination à partir du 4 septembre</span>

Le ministère de la Santé lancera à partir du 4 septembre prochain une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus. Cette décision a été annoncée, hier, lors de la rencontre organisée via visioconférence et ayant réuni le ministre du secteur Abderrahmane Benbouzid avec les directeurs de la santé des wilayas et responsables des établissements hospitaliers.

Dans un communiqué rendu public, hier, le ministère de la Santé a affirmé que cette opération à grande échelle sera lancée en coordination avec plusieurs départements ministériels et en concertation avec les walis et présidents d’APC. «Aujourd’hui, lundi 30 août 2021 (hier, ndlr), le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a rencontré les directeurs de santé et directeurs d’établissements hospitaliers des wilayas du pays à travers la visioconférence, pour faire le point sur le processus de vaccination contre le coronavirus, en prévision de la rentrée sociale», peut-on lire sur le communiqué publié sur le compte Facebook du ministère de la Santé. La même source a affirmé que «le ministre a fait état de préparatifs pour lancer la plus grande opération nationale de vaccination, à partir du 4 septembre prochain, en coopération avec plusieurs secteurs ministériels et en coordination avec les walis et les maires».

Le Pr Benbouzid, lors de cette rencontre, a affirmé que cette opération qui durera une semaine, coïncidant avec la rentrée sociale, vise à faire «vacciner le plus grand nombre de citoyens à travers la mobilisation de tous les professionnels du secteur de la santé en coordination avec les autres secteurs. L’objectif est d’élargir la vaccination à l’ensemble des wilayas du pays et mettre en place une cartographie sanitaire pour toucher toutes les localités notamment les zones d’ombre.

Le communiqué du ministère de la Santé a affirmé que «le Pr Benbouzid a indiqué qu’une journée portes ouvertes sera organisée le 11 septembre prochain dont l’objectif est de faire l’évaluation de cette large campagne de vaccination d’une durée d’une semaine».

Pour réussir cette opération à grande échelle, le ministre, lors de la rencontre d’hier, a annoncé la mobilisation de tous les moyens humains et matériels. «Le ministre a indiqué que toutes les capacités matérielles et humaines seront mobilisées pour faire de ce processus un succès, qui se poursuivra jusqu’à arriver à vacciner un nombre important de citoyens», a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de mettre en place un accompagnement médiatique par les différents médias audiovisuels et radiophoniques pour la réussite de l’opération qui est sans précédent». À la même occasion, le ministre a affirmé une nouvelle fois que la vaccination demeure la seule solution pour assurer une entrée sociale sans risque, annonçant l’acquisition prochaine de 5 millions de doses de vaccin contre le coronavirus. Il a ajouté que trois autres quotas de doses seront acheminés vers le pays vers la fin de l’année en cours.

Samir Hamiche