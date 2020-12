<span style='text-decoration: underline;'>AÉROPORT D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une nouvelle ligne aérienne entre Oran et Mecheria</span>

L a reprise des vols domesti ques à l’aéroport internatio nal d’Oran «Ahmed Ben Bella» s’est distinguée, dimanche, par le lancement d’une nouvelle ligne aérienne reliant Oran à Mecheria (Naama), assurée par la compagnie nationale «Air Algérie», a-t-on constaté.

Ce premier vol, programmé dans le cadre d’un calendrier comprenant deux à trois vols par semaine, a enregistré 11 passagers qui ont été soumis, de leur entrée à l’aéroport jusqu’à leur embarcation, aux mesures de prévention contre la propagation du coronavirus (covid-19). L’aéroport international d’Oran «Ahmed Ben Bella» a programmé 4 autres vols internes pour ce dimanche, à savoir «Oran-Alger», «Oran-Tindouf», «OranAdrar» et «Oran -Alger», a précisé le directeur de l’aéroport, Benchenine Nadjib, à l’APS, ajoutant que le programme des vols internes atteindra une moyenne de 5 vols par jour avec la compagnie nationale «Air Algérie» et la société»Tassili».

Un autre vol reliera Oran à ElBayadh, avec une moyenne d’un vol par semaine (chaque mercredi), est également programmé dans le cadre de cette reprise d’activité aéroportuaire. De leur côté, les voyageurs, interrogés par l’APS à l’occasion, ont fait part de leur satisfaction pour la reprise des vols domestiques, soulignant la nécessité et l’importance de respecter les différentes mesures de prévention contre la Covid-19. Dans ce cadre, M.Benchenine avait indiqué qu’en prévision de la reprise des vols internes, la direction de l’aéroport a pris une série de mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus, notamment la mise en place de 7 caméras thermiques à l’aéroport international «Ahmed Ben Bella», et tout particulièrement au niveau des portes «départ» et «arrivée», afin de contrôler la température des voyageurs.

Du gel hydro-alcoolique a été mis à la disposition des voyageurs, avec l’obligation du port du masque protecteur pour toute personne entrant à l’aéroport. En outre, un dispositif au sol pour délimiter les zones de distanciation entre les voyageurs, ainsi que de nombreuses affiches comprenant la conduite à suivre au niveau de chaque point, notamment les points de contrôle, les bureaux d’enregistrement et au niveau des portes d’embarquement. D’autre part, le nombre des voyageurs à l’intérieur des bus a été réduit, ainsi que le nombre des sièges au niveau des aérogares, en plus de l’installation de panneaux publicitaires et d’écrans à plusieurs endroits et des annonces sonores sont lancées pour sensibiliser les voyageurs sur l’importance de respecter les mesures de prévention contre le Coronavirus.

D’autre part, des vitres tintées ont été installées au niveau des bureaux d’enregistrement et des opérations de stérilisation sont programmées après chaque vol, a ajouté le directeur de l’aéroport. Il est à noter que les vols aériens ont été suspendus, depuis environs 9 mois, à compter du 19 mars 2019, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de la covid-19.