<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les traversées clandestines à Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une opération de démolition des abris à bateau illicites</span>

Un abri à bateau, nouvellement construit dans la localité de St Germain, a été ciblé, en fin de semaine, par une opération de démolition, menée conjointement par les agents de l’Apc d’Aïn El Turck et les forces de police, relevant de la brigade de la protection de l’environnement (Pupe), de la Sûreté de daïra.

Creusé dans le flanc d’une paroi, située en contrebas de l’esplanade du 5 juillet, à quelques pas du rivage, ce petit réduit était à priori destiné à dissimuler des embarcations appartenant à un réseau spécialisé dans les traversées clandestines. Notons qu’une opération analogue, menée quelques semaines auparavant, a également touché un autre abri à bateau, construit illicitement sur cette même plage. Un PV a été dressé à l’encontre des auteurs de cette infraction par les éléments de la police (Pupe) qui ont supervisé cette démolition. Rappelons aussi dans la même foulée qu’une opération combinée entre les forces de police et les gardes côtes de la marine nationale a visé, au cours de la première semaine du mois de novembre dernier, cinq garages à bateau individuels, construits au niveau de la plage du village de Cap Falcon.

Cette opération, ayant été lancée pour tenter d’annihiler un tant soit peu le phénomène des traversées clandestines, qui a pris des proportions démesurées ces derniers mois dans cette contrée, s’est soldée par la saisie de cinq embarcations équipées chacune d’un moteur d’une puissance de 115 chevaux de marque Mercury et Yamaha entre autres, ainsi que différents lots d’équipements de mer. Ces embarcations, qui auraient été dissimulées temporairement en attendant le moment propice pour prendre la mer, sont suspectées d’avoir déjà transporté des candidats à l’émigration clandestine vers les côtes du Vieux continent.

Nos sources indiquent que cette action, entamée parallèlement à d’autres opérations menées sur le terrain, conformément aux instructions adressées aux responsables locaux, vise à assainir l’environnement de ces lieux de séjour d’agrément et se poursuivra dans le temps et sur l’espace et ce, en ciblant toutes les constructions et autres extensions illicites ayant été opérées sur les plages de la municipalité d’Aïn El Turck. Elle consiste notamment à redorer le blason terni de ces lieux de vacances d’été ayant été en grande partie ruralisés et clochardisés par l’incivilité et les agissements frauduleux à la faveur d’une insolente passivité dont ont fait preuve les responsables concernés, qui ont eu à gérer les destinées de ladite municipalité ces dernières années, ajoutent encore nos sources. Il convient de souligner que l’infraction en question, perpétrée sur les plages du chef-lieu de cette daïra, au même titre que celles des municipalités de Bousfer et d’El Ançor, a, en effet, pris des proportions démesurées, insensées et d’une insanité sans pareille depuis l’avènement du phénomène des folles et souvent tragiques traversées clandestines.

Notons aussi dans ce contexte que les garages à bateau, construits illicitement, sont, suprême ironie, dans la majorité des cas, proposés en sus à la location durant la saison estivale. Ces réduits ne disposant pas de sanitaires, pas d’eau courante et donc pas de réseau d’assainissement, sont loués aux vacanciers entre 3000 et 5000 dinars la… nuitée durant l’été.

Rachid Boutlélis