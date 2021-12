<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une opération de distribution de 800 terrains</span>

Une opération de distribution des décisions d’attribution de 800 terrains destinés à l’auto-construction avec une aide de l’état a été lancée samedi à Ghardaïa à l’occasion de la célébration du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Les parcelles individuelles d’une superficie variant entre 200 et 250 m2 réparties sur le site de Oued N’Chou (Ghardaïa) ont été circonscrites après étude d’aménagement et des travaux de viabilisation avant d’être cédées en lots aménagés pour l’auto-construction aux citoyens demandeurs, a-t-on expliqué. L’opération de répartition des lots pour chaque citoyen demandeur et éligible à cette formule s’est déroulée par tirage au sort en présence des bénéficiaires, a-t-on précisé. Les bénéficiaires ont été sensibilisés au respect du style architectural local selon trois variantes préparées par les services de l’urbanisme afin de préserver le cachet architectural de la région. Par ailleurs, un projet de raccordement en eau potable a été lancé dans la zone de Numérate (Metlili) ainsi que la mise en service d’un centre de santé dans la même zone.