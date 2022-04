<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une semaine d’information sur les spécialités de formation</span>

En préparation de la rentrée de septembre prochain, la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran ,a lancé hier une semaine d’information qui a démarré au niveau de l’institut de formation en bâtiment d’Oran ,aux centres de Gdyel , de Boutlélis de Benfréha ,d’Ain El Türck , et se poursuivra durant toutes la semaine au niveau des autres centres des autres communes .

Cette manifestation est animée actuellement par les cadres et les conseillers pédagogiques de ces services.

Ainsi des dépliants d’information sur les formations proposées par ce secteur sont distribués aux jeunes et des explications et des détails leurs sont donnés à l’occasion sur les étapes à suivre pour s’inscrire dans les différents centres et instituts et bénéficier d’une formation . Cette activité a été très appréciée par les citoyens pour s’enquérir sur les filières existantes, les nouveautés et les modalités d’inscription et pour pouvoir être orienté pour suivre une formation professionnelle. Le but de cette manifestation est surtout de se rapprocher des jeunes ,de faire connaître le secteur de la formation professionnelle, ses horizons, le programme des spécialités , l’intérêt et les techniques de formation , et parler aussi des capacités acquises par les stagiaires formés .

Elle vise également à attirer le plus de jeunes intéressés par ce secteur pour se former et pouvoir suivre des cours théoriques et pratiques dans la filière choisie et par la suite exercer un métier et devenir indépendant financièrement.

Bekhaouda Samira