<span style='text-decoration: underline;'>Université de l’USTOMB</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une vaste campagne d’arborisation</span>

Les services de l’université de l’USTOMB ont lancé une vaste campagne d’arborisation au niveau de ladite université.

Cette opération se poursuivra par la suite au niveau de l’ensemble des autres espaces universitaires qui relèvent de la wilaya. Pour le bon déroulement de cette action verte, lesdits services ont déployé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la réussite de cet évènement. Cette campagne entre dans le cadre du programme tracé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en coordination avec ceux de l’agriculture et du développement rural. Elle est organisée par les services de l’université en coordination avec ceux des organisations des étudiants et des associations qui œuvrent dans le domaine de l’environnement. Le but de ce programme est d’essayer d’inculquer la culture de la protection et de la préservation de l’environnement dans le milieu universitaire ainsi que de permettre aux étudiants desdites universités de participer encore plus aux actions vertes pour embellir les lieux et pour les encourager à multiplier leurs efforts en contribuant aux activités de volontariat pour notamment, arriver à profiter également de la nature et des espaces verts dans les milieux universitaires et lutter contre la pollution en veillant à entretenir, dans les normes règlementaires, les espaces verts pour pouvoir profiter positivement de la nature et de beaux paysages.

Bekhaouda Samira