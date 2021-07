<span style='text-decoration: underline;'>POUR ÉVITER LA 3ème VAGUE DE LA COVID19</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une vaste campagne de sensibilisation</span>

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la covid19, les services de la santé ,de la direction des affaires religieuses et des wakfs et de la protection civile de la wilaya d’Oran ont lancé une vaste campagne de sensibilisation pour revenir sur les consignes préventives sanitaires .

Ainsi les éléments qui animent cette manifestation sillonnent les quartiers pour demander aux citoyens de porter la bavette ,de maintenir la distanciation sociale entre les individus ,de se désinfecter les mains en continue avec le liquide désinfectant hydro alcoolique, d’éviter les activités en groupe, les fêtes familiales et de se faire vacciner pour combattre l’épidémie et lutter contre cette crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions difficiles sur tous les plans. Ainsi avec l’enregistrement de l’augmentation du nombre de personnes contaminées ,l’apparition de nouveaux variants et la possibilité d’une troisième vague ,ces services déploient tous les moyens pour essayer de bien faire passer le message aux gens et de les prévenir sur la conduite à tenir pour freiner rapidement la contamination en faisant preuve de vigilance et de plus de conscience pour atteindre les objectifs visés et éviter de contracter le virus et de contaminer les proches .

Dans le même cadre, il a été signalé que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette manifestation et pour arriver à convaincre les citoyens de se ressaisir en adoptant le protocole sanitaire.

Bekhaouda Samira