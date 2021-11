<span style='text-decoration: underline;'>Environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une vaste opération d’inspection des stations de lavage</span>

Une vaste opération d’inspection des stations de lavage est en cours actuellement à Oran, a-t-on appris avant- hier auprès de la direction de l’environnement.

Cette campagne est venue suite à des problèmes constatés dans la station d’épuration d’El Kerma à cause du rejet des huiles usagées, ce qui met en péril le processus d’épuration dans cette station qui traite les eaux usées du groupement d’Oran. A cela s’ajoute le fait que plusieurs stations de lavages ont fait leur apparition dans les quartiers et cités où des dépassements quotidiens sont constatés, comme le stationnement anarchique et les nuisances sonores. Cette situation a poussé les riverains à déposer des plaintes auprès de la direction de l’environnement qui a finalement réagi en menant des visites inopinées dans ces stations de lavage dont le nombre dépasse les 200 à Oran. Les inspecteurs de la direction ont constaté sur le terrain, que beaucoup de ces stations activent sans autorisation d’exploitation. Un document indispensable dans cette activité. Les gérants de ces stations de lavage activent uniquement avec un registre de commerce, ce qui est illégal. Dix mises en demeure ont été adressées au contrevenants dans un premier temps. Il est à rappeler que l’exploitation des stations de lavages est soumise à des conditions fixées par la réglementation en vigueur notamment le décret exécutif n° 06- 198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement et le décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Fethi Mohamed