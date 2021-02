<span style='text-decoration: underline;'>Zones d’ombre de Saïda</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement prochain de plus de 260 projets de développement</span>

Pas moins de 264 projets de développement à travers des zones d’ombre de la wilaya de Saïda seront lancés prochainement en réalisation et ce, pour l’amélioration des conditions de vie des populations, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

La même source a indiqué que ces projets comportent l’ouverture des pistes rurales et la mise en place de réseaux souterrains et d’eau potable, la réalisation d’écoles primaires et de salles de soins et l’approvisionnement en gaz par citerne et l’électricité, soulignant que toutes les procédures administratives concernant ces opérations, pour lesquelles ont été débloqués 3 milliards de DA, ont été achevées. Pour rappel, les services de la wilaya de Saïda ont enregistré la réalisation de 251 projets de développement durant l’année écoulée à travers les zones d’ombre, englobant les secteurs des ressources en eau, de la santé, des travaux publics et de l’éducation pour un coût global estimé à 4 milliards de DA. En outre, 23 autres projets de développement à travers ces zones sont en cours, portant sur le raccordement au réseau d’assainissement et d’eau potable et l’ouverture de pistes ont la réception est prévue au début du deuxième trimestre de l’année en cours, a-t-on fait savoir. La wilaya de Saïda a bénéficié récemment d’une enveloppe financière estimée à 90 millions de DA dans le cadre du programme de développement des zones d’ombre, destinée à la réalisation de projets liés au secteur des travaux publics . La wilaya de Saïda dénombre 461 zones d’ombre à travers l’ensemble des communes, qui bénéficieront de projets de développement englobant les secteurs des ressources en eau, des travaux publics, de l’éducation et de l’énergie.