Lancement prochain de projets d’embellissement de la ville en vue des JM

L’embellissement de la ville d’Oran en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain a fait l’objet d’une réunion restreinte des autorités locales et des responsables exécutifs des secteurs concernés, a-t-on appris vendredi des services de la wilaya.

Cette réunion, tenue jeudi soir au siège de la wilaya et présidée par le wali Saïd Sayoud, a traité les différentes propositions liées aux projets de développement local et l’amélioration du cadre de vie des citoyens, a précisé la cellule de communication de la wilaya. Le wali a insisté pour l’occasion sur la nécessité d’accorder la priorité aux projets visant à donner une belle image à la ville d’Oran en prévision des JM. A l’adresse des chefs de Daïras et directeurs de l’organe exécutif, il a notamment mis en avant l’importance de lancer des projets d’embellissement à même de contribuer dans la réussite de l’évènement sportif régional, souligne-t-on de même source. Après avoir pratiquement achevé tous les nouveaux projets sportifs concernés par le rendez-vous méditerranéen, et également achevé les opérations de rénovation d’anciennes infrastructures, les autorités locales se tournent vers un autre aspect non moins important dans la réussite des JM. Dans une récente déclaration à l’APS en marge de la cérémonie d’ouverture d’une session de formation dédiée aux volontaires des JM, Said Sayoud a indiqué que les mois à venir seront consacrés au lancement de nouveaux projets visant l’embellissement de la ville afin que cette dernière accueille dans les meilleures conditions ses hôtes, aussi bien étrangers que nationaux au cours de la manifestation sportive prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.