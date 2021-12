<span style='text-decoration: underline;'>Association «Chafiallah»</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement prochain de sessions de formation</span>

L’association d’ornithologie «Chafiallah» va lancer durant le mois prochain des sessions de formation en coordination avec le ministère de l’environnement.

Selon le président de cette association Chafiallah Maamar. Ces formations qui seront organisées pour la première fois à Oran porteront sur l’élevage des oiseaux, la protection de l’environnement ainsi que la vie animalière. «Ces formations seront ouvertes aux jeunes et aux bénévoles des associations pour avoir plus de connaissances en matière de protection de l’environnement qui reste importante et fondamentale actuellement vu les multiples risques qui guettent notre environnement», dira notre interlocuteur. Dans le même cadre, l’association vise également à renforcer les opérations de reboisement afin d’étaler davantage la couverture végétale dans la 2ème ville du pays. «Nous avons organisé des campagnes de reboisement dans la forêt de la montagne des Lions et à Misserghine. Ces actions entrent dans le cadre du programme annuel de l’association», explique-t-il. Il est à rappeler que parmi les actions de l’association figure la protection des espaces verts à Oran. Dans ce cadre, une nouvelle sortie de la commission des espaces verts de la wilaya, dont l’association est membre, a été effectuée pour le classement prochain d’un nouvel espace vert à Belgaid d’une superficie de plus de 5 hectares. «Pour protéger cet espace contre le béton, cette sortie en compagnie des services du cadastre, l’urbanisme, l’environnement, la police de l’urbanisme ainsi que la cellule de protection de l’environnement de la gendarmerie nationale ( ils ont tous donné leur aval) pour que cet espace soit classé comme espace vert», dira le président de l’association, qui a annoncé également que son association compte poursuivre ses efforts pour le classement d’autres terrains comme espaces verts vu leur importance pour la population et l’environnement.

Il est à rappeler que les espaces verts sont importants dans les zones urbaines. Cela s’explique par le fait que ce sont les seuls endroits où « prendre l’air » quand il n’y a pas de nature à proximité. De plus, ces endroits sont des lieux de rencontres, de détente et d’échanges. Par exemple, les aires de jeux permettent aux enfants de nouer des liens d’amitié mais incitent également les parents à en faire tout autant. Les végétaux et espaces verts régulent naturellement les températures au sein des villes notamment en ce qui concerne le micro climat. Les végétaux atténuent l’impact de ce microclimat de différentes façons : le bitume n’est pas présent dans les espaces verts et les feuillages des arbres et arbustes permettent d’apporter de l’ombre au sol. La présence d’espaces verts favorise la santé physique et mentale, l’écologie, l’économie et l’aspect social.

Fethi Mohamed