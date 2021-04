Lancement prochain d’un concours de la meilleure fresque pour promouvoir les JM

Un concours de wilaya de la meilleure fresque sera lancé prochai nement à Oran sous le thème «Les Jeux méditerranéens (JM) vus par l’artiste», dans le cadre de la promotion de la 19e édition de cette manifestation sportive prévue dans la capitale de l’Ouest du pays lors de l’été 2022, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Ce concours, qui se déroule sous l’égide de la direction locale de la jeunesse et des sports en coordination avec l’Office des établissements des jeunes et la ligue des activités culturelles et artistiques de la jeunesse, aura lieu du 21 au 23 avril en cours, a-t-on précisé de même source. Les activités de cette manifestation, qui s’inscrit aussi dans le cadre du programme spécial «“ramadhan», débutent à 21 heures et se poursuivent jusqu’à une demi-heure de l’entrée en vigueur du confinement sanitaire. Les organisateurs du concours visent à travers cette action à «promouvoir les JM, que l’Algérie abritent pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli à Algérie l’édition de 1975 et permettre aux artistes d’exprimer leurs talents». Parmi les autres objectifs assignés aussi à l’évènement: «la création d’une ambiance de compétition entre les jeunes et leur permettre de se partager les expériences dans le domaine de l’art plastique, en plus d’embellir l’environnement», a-t-on souligné. Cette compétition est dédiée aux jeunes âgés de 18 ans et plus, affiliés aux établissements de jeunes, au mouvement associatif, ainsi qu’aux artistes libres des deux sexes, a-t-on ajouté.