<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement prochain d’une vente virtuelle de billets des matchs à domicile</span>

La direction de l’USM Bel-Abbès entend mettre en vente prochainement des billets des matchs de son équipe à domicile même si ces derniers se déroulent à huis clos, a-t-on appris mardi de ce club de Ligue 1 de football.

Initiée par un député de l’APW, cette opération vise à faire participer les supporters au renflouement des caisses du club, précise-t-on de même source, ajoutant que les procédures administratives et réglementaires d’usage auprès des services concernés ont déjà été enclenchées. Cette démarche intervient après quelques jours de la montée au créneau des joueurs de l’équipe pour réclamer la régularisation de leur situation financière, tout en dénonçant les conditions «déplorables» dans lesquelles ils préparent leurs matchs.

L’annulation de la mise au vert programmée la veille du précédent match contre le RC Relizane à Chlef, vendredi dernier pour le compte de la 16e journée, et les difficultés rencontrées pour rallier cette ville en raison de l’indisponibilité des moyens financiers, a été la goutte qui a fait déborder le vase des protégés de l’entraîneur Moez Bouakaz. Ces derniers, dans des déclarations aux médias à l’issue de cette rencontre qu’ils ont perdue (1-0), ont lancé un appel de détresse en direction des autorités locales pour intervenir, critiquant acerbement leurs dirigeants.

Et ce n’est pas tout, puisque ces joueurs ont décidé de boycotter les entraînements du début de semaine, rappelant n’avoir touché aucun salaire depuis le début de cet exercice. En recourant à la vente des billets des prochains matchs de la formation de la «Mekerra», les initiateurs de cette opération visent à «rassembler au moins les frais des déplacements de l’équipe et les primes au profit des joueurs», précise-t-on de même source.