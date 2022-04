<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Chami</span>:<br><span style='color:red;'>L’Ancien footballeur Nebati Hadj Nouba tire sa révérence</span>

Ancien gardien de but du Rails Club Oran (RCO) Hadj Nouba Nebati, vient de s’teindre à l’âge de 92 ans. Ayant joué au Rails Club d’Oran dans les années 50, après l’indépendance il prendra le chemin de la banlieue d’oran sis à El-Kerma, puis il endossera la casaque de Sidi Chami.

Son parcours fut exempt de tout reproche et ce dans la vie sportive et celle de tous les jours. Il était un exemple pour son entourage où ses quatre enfants suivirent sans ambages l’exemple de leur père tout en choisissant la filière sportive à l’exemple de l’arbitrage et du football. Ces derniers sont très connus dans la pratique du jeu à onze.

Il était connu dans les années cinquante où il se distinguait avec la fameuse équipe des Cheminots d’Oran et excellait avec son défunt frère Abdelkader dans la même équipe avec également Seradj Tayeb et son frère, ils étaient tous coéquipiers dans le même team. Ils ont sillonnés toutes les aires de l’Oranie sachant que le RCO était déjà au summum de ses potentialités, cette équipe était en division Promotion.

Le RCO « ferraillait » avec les clubs de Inkerman (actuellement Oued R’Hiou), Trézel (actuellement Sougueur), Perrégaux (Mohammadia)et Arzew (actuellement équipe de l’OMA). Hadj Nouba était un bon gardien de but qui menait une vie exemplaire et jouait encore dans la section des vétérans. Après ce périple des plus remarquables, Hadj se reconvertira en driver, et clot son fabuleux parcours sportif, du coté des boulodromes où il deviendra un as de la pétanque en trustant le titre de vice-champion d’Algérie. Ainsi Nebati Hadj Nouba a eu une vie exemplaire de sportif émérite, il sut gérer sa vie honnêtement en passant le flambeau à ses enfants qui semblent être sur les traces leur paternel. Sincères condoléances. Allah Yarhamou.

Adda.B