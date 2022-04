L’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi condamnée à 6 ans de prison ferme

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, jeudi, l’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour corruption, à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA. Une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA a été prononcée à l’encontre de l’ancien inspecteur général du ministère de la Culture, Abdelhamid Benblidia. L’ancien directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, Abdelhakim Miloud a été condamné à deux ans de prison ferme avec une amende de 100.000 DA. Le tribunal a ordonné la levée de la saisie des biens immobiliers gelés et condamné les accusés à verser au trésor public la somme de 100.000 DA à titre de réparation des dommages qu’il a subis. Les accusés ont été condamnés pour « abus de fonction, octroi d’indus avantages et dilapidation de deniers publics, notamment lors des manifestations culturelles organisées lorsque Khalida Toumi était à la tête du secteur, telles que la manifestation de « Tlemcen capitale de la culture islamique » en 2011, ainsi que le festival panafricain en 2009, et la manifestation Alger capitale de la culture arabe en 2007.