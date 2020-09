<span style='text-decoration: underline;'>Référendum sur la Constitution </span>:<br><span style='color:red;'>L’ANIE fixe les critères de la campagne électorale</span>

Après les aspects conventionnels sur la date du début et de la fin de la campagne référendaire, l’arrêté stipule l’obligation pour l’exécutif de délivrer à l’Anie, «le programme du staff gouvernemental chargé de la campagne électorale». Une première nouveauté qui vient rappeler les devoirs des uns et des autres.

A J-8 du démarrage officiel de la campagne électorale pour le référendum sur la Constitution, le puzzle référendaire se constitue pièce par pièce. L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui est à la manœuvre avant pas à pas et déploie au fur et à mesure, ses experts, ses observateurs. Avant d’en arriver à cette phase dynamique de la campagne, l’Autorité présidé par Mohamed Charfi a rendu public un arrêté fixant les critères qui présideront à cette campagne. La démarche, faut-il le souligner, novatrice aura le mérite de mettre les points sur les « i » avant l’entame du processus dans son étape décisive. Le document juridique de l’Anie s’appuie sur «des dispositions des articles 173, 177 et 178 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, le présent arrêté a pour objet de définir les critères de la campagne électorale dans le cadre de la consultation référendaire prévue le 1er novembre 2020», lit-on dans l’arrêté. Ceci plante le décor de ce que sera les missions des uns et des autres, voire des sanctions qui seront prises en cas de manquement.

Après les aspects conventionnels sur la date du début et de la fin de la campagne référendaire, l’arrêté stipule l’obligation pour l’exécutif de délivrer à l’Anie, «le programme du staff gouvernemental chargé de la campagne électorale». Une première nouveauté qui vient rappeler les devoirs des uns et des autres. A ce propos, dans son article 5, le même arrêté rapporte : «Les partis politiques sont habilités à mener la campagne électorale conformément à ce qui suit : les partis politiques détenteurs d’un groupe parlementaire au niveau de l’une des Chambres du Parlement, les partis politiques détenteurs de 10 sièges entre les deux Chambres du Parlement, les partis politiques détenteurs de sièges au sein des Assemblées populaires locales au niveau de 25 wilayas au minimum». Ceci exclut une bonne partie de la scène partisane. Les formations politiques désireuses de faire campagne «doivent présenter à l’ANIE, dans un délai de 5 jours au moins avant le lancement de la campagne électorale, une demande étayée de documents justificatifs et un résumé des axes d’intervention», lit-on dans le document.

Cela pour les partis. Concernant la société civile, elle est citée dans l’article 6 qui préconise que les associations nationales «ayant une représentation effective au niveau de 25 wilayas au minimum, conformément à la législation et réglementation en vigueur», sont éligibles à prendre part à la campagne référendaire. Il est stipulé, comme pour les partis que «pour mener la campagne électorale, ces associations nationales doivent présenter à l’ANIE, dans un délai de 5 jours au moins avant le lancement de la campagne électorale, une demande étayée de documents justificatifs et un résumé des axes d’intervention».

Suivent des articles qui réglementent les rapports de l’Anie et les divers instances entrant dans le processus électoral, à l’image de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel. A ce propos, l’Article 9 fait obligation aux médias audiovisuels «autorisés à exercer conformément à la législation et réglementation en vigueur à couvrir la campagne électorale».

Nadera Belkacemi