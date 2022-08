<span style='text-decoration: underline;'>LE GÉNÉRAL D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA</span>:<br><span style='color:red;'>L’ANP demeure déterminée à «contribuer efficacement à surmonter les épreuves que connait notre pays»</span>

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a affirmé, samedi, que l’ANP «a été présente durant toutes les périodes décisives qu’a vécues l’Algérie et demeure déterminée à contribuer efficacement à surmonter les épreuves que connait notre pays».

Dans un message de voeux adressé aux officiers, sousofficiers, hommes de rang et personnels civils de l’ANP à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid (20 août de chaque année) marquant le double anniversaire des Offensives du Nord Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam, le Général d’Armée Chanegriha a souligné que «ces deux haltes ont constitué deux tournants décisifs dans le parcours riche de la glorieuse guerre de Novembre».

«Jalonnée d’épopées et de gloires à travers les temps, l’histoire de notre pays interpelle tout patriote fidèle à méditer le parcours triomphal de notre peuple pour en tirer les leçons et les enseignements et se persuader que le pays se construit par l’appui de tous ses enfants dévoués», a-t-il ajouté, soutenant que «la volonté et la détermination de ce peuple n’ont jamais été ébranlées, ni durant sa lutte contre le colonialisme français abject avant et pendant la glorieuse révolution ni face au fléau du terrorisme abominable». Et de poursuivre: «nous sommes appelés, aujourd’hui plus que jamais, à suivre les pas de nos vaillants ancêtres afin d’être à la hauteur du legs dont nous avons l’honneur de préserver, et ce afin de concrétiser les aspirations de nos Chouhada et les ambitions de notre grand peuple». Il ne s’agit pas seulement, pour ce faire, d’«instaurer la sécurité, la stabilité et la quiétude, mais aussi d’édifier sous la conduite du Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, une Algérie forte, unie, développée et fidèle aux valeurs et aux idéaux suprêmes de la Glorieuse révolution», a-t- il souligné.

Pour le Général d’Armée Saïd Chanegriha, «l’institution de la Journée nationale du Moudjahid en guise de commémoration de ces évènements phares de l’histoire de notre éternelle révolution de libération se veut une reconnaissance et une glorification des sacrifices et hauts faits d’armes des braves éléments de l’Armée de libération nationale (ALN)».

«A l’instar des autres haltes historiques, cette date mérite d’être gravée dans la mémoire collective des Algériens pour rappeler la grandeur des sacrifices et la volonté inébranlable du peuple algérien, un peuple fortement attaché à sa patrie et déterminé à vivre libre et digne», a ajouté le Général d’Armée Chanegriha.

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a rappelé que «l’ANP, digne héritière de l’ALN a été présente durant toutes les périodes décisives qu’a vécues l’Algérie et demeure déterminée à contribuer efficacement à surmonter les épreuves que connait notre pays», citant le soutien apporté par l’Armée aux citoyens face aux incendies enregistrés récemment dans plusieurs régions du pays. Il a affirmé que l’ANP «continuera à servir fidèlement la patrie, postée aux frontières tout en construisant et en développant sa composante avec un objectif suprême, à savoir préserver le serment des glorieux Chouhada et protéger le présent et l’avenir de l’Algérie».