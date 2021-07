<span style='text-decoration: underline;'>Feux de forêts à Khenchela</span>:<br><span style='color:red;'>L’ANP mobilise ses unités</span>

L’ Armée nationale populaire (ANP) a mobilisé ses unités pour soutenir les efforts de la Protection civile contre les incendies de forêts enregistrés ces derniers jours dans la wilaya Khenchela.

Des éléments de l’ANP ont procédé, hier, à l’ouverture des pistes à l’intérieur des forêts de Tamza et Chélia dans la wilaya de Khenchela, afin de faciliter l’opération d’extinction des feux, a indiqué la cellule de crise installée dans la région de Bir Ousfane à Ain Mimoun. Des engins ont été envoyés, hier matin, afin d’ouvrir les chemins forestiers au niveau régions de Touaguet dans la commune de Tamza et Kamouda dans la commune de Chélia. Ces véhicules ont aussi pour mission de scinder la forêt en plusieurs parties afin de faciliter l’opération d’extinction des feux menée par les éléments de la conservation des forêts et de la Protection civile, indique la même source.

Alors que ces opérations sont toujours en cours, la même source précise que les flammes se propagent dans les régions d’Issoumer, Ain Arbit Tefeghlaline et Touaguet dans la commune de Tamza, Boudarfine à Bouhmama et Boukhacha, Tatmine et Kamouda dans la commune de Chélia. Il convient de signaler dans le même contexte que la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et les récoltes agricoles de la wilaya de Tébessa a rejoint hier matin, le centre de commandement de la Direction générale de la Protection civile, sous la supervision du directeur de wilaya de la Protection civile, le lieutenant-colonel Sadek Derouat, pour soutenir les efforts engagés dans les forêts d’Ain Mimoun et Kamouda. Elle est composée de 13 camions anti-incendie de différents types, deux (2) véhicules de transmission, une ambulance ainsi que 51 éléments de la Protection civile, tous grades confondus. La colonne mobile en provenance de Tébessa devra prêter main forte, entre autres, aux colonnes mobiles venues de 8 wilayas, à pied d’œuvre pour circonscrire les flammes.

À signaler qu’au 4e jour de lutte contre les feux de forêts, dans les communes de Tamza, Chélia et Bouhmama, la Protection civile a mobilisé 612 éléments de divers grades, 140 agents forestiers, 100 agents de l’Entreprise régionale de génie rural «Aurès», des centaines de citoyens volontaires, ainsi que 140 camions et engins anti-incendie afin de maîtriser la situation et éviter la propagation des flammes vers les forêts voisines.

Pour ce qui est de la superficie partie en fumée, les feux qui se sont déclarés, dimanche dernier, dans les forêts d’Ain Mimoun à Tamza avant de s’étendre aux forêts des communes du Chélia et Bouhamama, ont détruit environ 1 500 ha de couvert végétal et d’arbres fruitiers appartenant aux agriculteurs de la région sans qu’aucune perte humaine n’ait été enregistrée.

Par ailleurs, des autorités locales ont mis en place l’auberge de jeunes M’hamed Regaï de la commune de Bouhmama (wilaya de Khenchela) pour héberger des familles sinistrées suite aux incendies déclarés dans les forêts de Tamza, Chélia et Bouhmama, a indiqué hier l’Office des établissements de jeunes (ODEJ). Cette décision a été prise par le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, en plus des directives du directeur de la jeunesse et des sports Larbi Touahria.

Alors qu’aucune au piste quant à l’origine de ces incendies n’a été écartée, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Khenchela ont arrêté trois (3) individus suspectés d’être impliqués dans le déclenchement des incendies de forêts d’Ain Mimoun dans la commune de Tamza, a indiqué le Groupement territorial de ce corps de sécurité.

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté des suspects, âgés entre 18 et 55 ans, à proximité des forêts de Bir Ousfane et Ain Mimoun à Tamza, soupçonnés d’être à l’origine du déclenchement du feu dans les forêts d’Ain Mimoun, a fait savoir la même source. Selon la même source, l’enquête menée par les services concernés se poursuit avec les suspects au sujet des accusations portées à leur encontre. La même source a également souligné que les éléments de la Gendarmerie nationale sont toujours sur les lieux des incendies qui a ravagé de vastes surfaces du couvert forestier afin de poursuivre les investigations et les recherches, en vue de déterminer leurs causes exactes et arrêter les suspects impliqués dans cet acte criminel.