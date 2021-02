<span style='text-decoration: underline;'>Près de 20 quintaux de drogue saisis en une semaine</span>:<br><span style='color:red;'>L’ANP serre l’étau sur les narcotrafiquants</span>

Les éléments de l’ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité, en l’espace d’une semaine, 16 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s’élevant à 19 quintaux et 50 kilogrammes.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés ont mis en hors état de nuire plusieurs criminels. En détaillant, les différentes opérations menées par les détachements de l’ANP et les services de la GN et des Garde-frontières, le communiqué du ministère de la Défense nationale, souligne que lors d’opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e Régions Militaires, ont intercepté 11 narcotrafiquants et saisi 17 quintaux et 11 kilogrammes de kif traité, 5124 comprimés psychotropes et 50,5 grammes de cocaïne, alors que 5 narcotrafiquants ont été arrêtés et 239 kilogrammes de kif traité ainsi que 73653 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans d’autres Régions Militaires. A rappeler que durant la semaine passée, l’ANP en coordination avec les différents services de sécurité, lors diverses opérations avait saisi «de grandes quantités de kif traité s’élevant à 18 quintaux et 53,245 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d’introduire via les frontières avec le Maroc».

Ainsi, 34 narcotrafiquants ont été également arrêtés lors de ces opérations exécutées, «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays». Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, à Tébessa et Skikda, 1 casemate pour des groupes terroristes et 1 bombe de confection artisanale, tandis qu’un fusil à répétition a été saisi à Médéa.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 110 individus, à bord d’embarcations de construction artisanale à Oran, Chlef, Annaba, Bejaïa et El-Tarf, alors que 169 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tlemcen, Nâama et Illizi.

Noreddine Oumessaoud