<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le terrorisme et la contrebande </span>:<br><span style='color:red;'>L’ANP sur tous les fronts</span>

Les éléments de l’Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 23 au 29 décembre 2020, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces Armées à travers tout le territoire national.

Ainsi, le MDN a détaillé, hier, dans un communiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste l’opération de ratissage menée à El-Ancer, wilaya de Jijel, a permis de découvrir et détruire 5 casemates pour terroristes, et de récupérer la somme de 80.000 euros, 2 autres casemates ont été découvertes et détruites, dans la même zone, et des moyens de liaison ainsi qu’une importante quantité de denrées alimentaires, de médicaments et de divers objets ont été récupérés.

Dans le même sillage, des détachements de l’ANP ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchla et un autre à Tamanrasset, tandis que 4 bombes de confection artisanale ont été détruites à Boumerdes.

Par ailleurs, les éléments de l’ANP ont saisi de grandes quantités de kif traité s’élevant à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes saisies, les 25 et 26 décembre 2020 au niveau des frontières avec le Maroc, à Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, qui avaient fait l’objet d’un communiqué rendu public précédemment, un détachement de l’ANP a saisi lors d’une patrouille à Hassi Messaoud à Ouargla, un véhicule tout-terrain à son bord 1 pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions, 161 balles, 1 paire de jumelles et une grande quantité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 49,5 kilogrammes. Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP, les services de la Gendarmerie Nationale et les Garde-frontières ont intercepté 36 narcotrafiquants dont 2 de nationalité marocaine et saisi un 1 fusil de chasse, 101,14 kilogrammes de kif traité, 1 kilogramme de cocaïne et 19892 comprimés psychotropes, lors d’opérations distinctes menées à Béchar, Jijel, Batna, Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Ouargla, Aïn Defla, Rélizane et Sidi Belabès. Ainsi, le bilan général des quantités de kif traité saisies s’élève à 38 quintaux et 53,5 kilogrammes.

Des détachements de l’ANP ont, en outre, intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et Tindouf 85 individus et saisi 6 véhicules, 173 groupes électrogènes, 59 marteaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 150 kilogrammes de mélange de pierres et d’or brut, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite ainsi que 1,2 tonne de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 11 individus ont été arrêtés, et 10 fusils de chasse, un pistolet automatique, 21376 unités de différentes boissons et 2324 smartphones ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à Sétif, Mila, Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf et Aïn Defla. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 7218 litres ont été déjouées à Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie Nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 152 individus dont 14 marocains, à bord d’embarcations de construction artisanale à Aïn Témouchent, Tlemcen, Mostaganem, Boumerdès, Annaba et El-Tarf, alors que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités dont 19 marocains ont été arrêtés à Ouargla, Tlemcen, Bordj Badji Mokhtar, Laghouat, Nâama et Tébessa.

Noreddine Oumessaoud