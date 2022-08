<span style='text-decoration: underline;'>CR Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Laoufi entame la préparation avec 14 nouvelles recrues</span>

Après avoir raté l’accession en première division dans la toute dernière journée de l’exercice passé, les dirigeants du Chabab Riadi de Témouchent veulent réussir pour le prochain championnat de la division Deux Amateur.

C’est la raison pour laquelle le président du CRT, en l’occurrence Talbi Houari, a procédé à un important recrutement pour combler des départs de joueurs et surtout opter pour un choix judicieux en prévision du prochain exercice. C’est dans ce sens que le président Talbi a recruté le nombre de 14 joueurs venant de divers horizons.

Dans le compartiment défensif, on note deux nouveaux gardiens qui sont Amara Youcef (ex ASM Oran) et Bellal Youcef (ex US Remchi), les défenseurs centraux Harrag Boubekeur (ex IRB El Kerma), Mhamedi Abderrahmane (ex MC El Eulma) et Messoudi Youcef (ex WA Tlemcen) ainsi que le latéral droit Kermiche Fouad (ex USM Hadjout).

Le compartiment offensif a été le plus sollicité par les dirigeants du Chabab où on note prés d’une dizaine de noms recrutés à l’instar des Laribi Abdelkader (ex JS Sig), Bermati Yasser (ex SCM Oran), Guertil Youcef (ex MC Oran), Benchinoune Med (ex MCB Oued Sly), Frifer Boumediene (ex Moustakbal Ben Selmane, Tunisie), Itim Nazim (ex CS Constantine), Belkheira Hichem (ex WA Mostaganem) et Semane Abdeldjalil (ex AS Ain Mlila).

Ces nouvelles arrivées s’ajoutent à la promotion de Hammou Chemseddine qui a évolué dans les U21 et les cinq joueurs qui ont renouvelé leurs contrats : Ben Abderrahmane Farés, Habchi, Ben MPalek, Tiza et Bentiba.

Quant au staff technique, il sera composé de l’entraineur en chef, Laoufi Salem, Frehat Ampine comme entraineur adjoint, Laribi Med comme entraineur des gardiens, et Mehadji Said.

A signaler que la première séance d’entrainement comptant pour la préparation d’avant saison a eu lieu avant-hier lundi à Témouchent.

B. Didéne