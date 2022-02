<span style='text-decoration: underline;'>Risque de conflit entre l’Ukraine et la Russie </span>:<br><span style='color:red;'>L’appel de l’ambassade d’Algérie à Kiev en direction des ressortissants algériens</span>

La situation est toujours tendue entre l’Ukraine et la Russie. Plusieurs observateurs redoutent une confrontation armée entre les deux pays qui peut se produire à tout moment.

La crainte de l’éclatement d’un conflit armé est telle que les États-Unis et certains pays européens ont appelé leurs ressortissants et les personnels de leurs représentations diplomatiques à quitter l’Ukraine le plus vite possible. D’autres pays se sont contentés de lancer des appels à la vigilance à l’adresse de leurs ressortissants qui résident en Ukraine.

Cette situation a poussé l’ambassade d’Algérie en Ukraine à réagir via un communiqué rendu public, hier, en décidant de prendre une mesure préventive. La représentation diplomatique algérienne n’a pas émis d’avis envers les ressortissants algériens résidant dans ce pays, mais elle a décidé d’une mesure visant à recenser les citoyens algériens vivant en Ukraine.

L’ambassade a appelé les ressortissants algériens à lui communiquer leurs coordonnées actualisées via un numéro de téléphone dédié spécialement à l’opération de recensement. L’ambassade a précisé que suite à cette opération, ses services pourront appeler les citoyens algériens vivant en Ukraine via leurs numéros téléphoniques en cas de besoin.

«L’ambassade d’Algérie en Ukraine et en Moldavie salue l’ensemble des citoyens algériens se trouvant en Ukraine, et vu la situation actuelle et en prévision de toute éventualité, leur conseille de prendre attache avec ses services afin d’actualiser leurs coordonnées, adresse et numéro de téléphone, pour pouvoir les contacter en cas de besoin», précise l’ambassade dans son communiqué. La représentation diplomatique algérienne a mis en place un numéro vert à la disposition des ressortissants algériens.

La situation en Ukraine, dont le pays est soutenu par les États-Unis et plusieurs pays européens, proie à une possible invasion de l’armée russe, est suivie de plus près par plusieurs pays. Au cours de la journée d’hier, lors d’un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé que la voie diplomatique restait «ouverte» pour éviter un conflit en Ukraine mais nécessiterait une «désescalade» de la part de Moscou.

Une invasion de l’Ukraine, que la Russie est accusée de préparer, «entraînerait une réponse transatlantique résolue, massive et unie», a-t-il ajouté. De son côté, Sergueï Lavrov a qualifié de «provocations» les accusations de Washington.

De son côté, la diplomatie ukrainienne ,dans un communiqué rendu public hier, a affirmé que «les forces armées ukrainiennes suivent la situation et sont prêtes à riposter à toute atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine».

Le pays assure «être en lien 24 heures sur 24 avec tous les partenaires clé» et recevoir rapidement des informations sécuritaires. La Russie a indiqué, pour sa part, avoir commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine, affirmant samedi craindre des «provocations» de la part des autorités ukrainiennes ou de «pays tiers».

Samir Hamiche