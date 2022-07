L’APS lance un espace dédié à la Mémoire et aux réalisations de l’Algérie

Algérie Presse Service (APS) a lancé dimanche sur ses sites internet un espace dédié au 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale dans lequel seront publiés tout au long de l’année (5 juillet 2022 au 5 juillet 2023) une série d’articles, de reportages et d’interviews ainsi que des photos, vidéos et infographies sur la Mémoire et les réalisations de l’Algérie indépendante.

Le contenu de cette contribution de l’APS dans la célébration de cet évènement sera visible sur tous les sites web de l’agence dans ses versions arabe, Tamazight (dans ses trois déclinaisons: arabe, Tifinagh et latin), anglais et français. Les sites web puiseront leur contenu, qui sera illustré par des photos, vidéos et infographies, à partir des fils de l’actualité diffusés en continu par l’APS. Les sujets qui seront diffusés sur ces fils porteront aussi bien sur le volet Mémoire (faits d’arme, crimes coloniaux…etc) que sur les réalisations, les acquis et les actions de l’Algérie, depuis le recouvrement de sa souveraineté, dans tous les secteurs (politique, diplomatique, économique, social, culturel et sportif) et seront accessibles sur les liens suivants : https://www.aps.dz/ https://www.youtube.com/user/APSDZ https://www.facebook.com/algeriepresseservice.ar/ https://www.facebook.com/algeriepresseservice https://www.facebook.com/algeriapressservice.en https://twitter.com/APS_Algerie Les plateformes de réseaux sociaux de l’agence, notamment facebook et twitter en arabe, anglais et en français seront également mises à profit pour donner plus de visibilité au contenu produit à cette occasion. La contribution des supports multimédia sera, en outre, consolidée par des travaux d’infographie (statique et animée), des travaux audiovisuels et des sélections photos en plus de l’exploitation du fonds documentaire de l’APS.