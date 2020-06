<span style='text-decoration: underline;'>Un millier seulement y seront autorisés </span>:<br><span style='color:red;'>L’Arabie saoudite ferme les portes aux hadjis</span>

Déjà affectés par la suspension des prières collectives, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, les Algériens se voient fermer devant eux les portes des Lieux Saints.

Les candidats algériens à l’accomplissement du cinquième pilier de l’Islam doivent s’armer de patience, parce qu’il n y’aura pas cette année le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam. Cette « annulation », qui était dans l’air depuis plusieurs semaines, n’en n’est pas une, du point de vu de l’Arabie saoudite. Il serait en effet plus que regrettable de voir l’un des piliers de la première religion de la planète de passer outre, l’un de ces principaux préceptes. Aussi, pour cette années exclusivement, Rayadh a l’intention d’autoriser un millier de personnes vivant sur son territoire à effectuer cette année le Hadj. Cette manière de procéder a l’avantage de maintenir le principe du pèlerinage, tout en évitant de provoquer une catastrophe sanitaire mondiale. En effet, il serait suicidaire de rassembler en un même endroit plus de 2 millions de personnes durant un long mois, avec tout le risque que cela suppose lorsque tous les pèlerins retourneront dans leurs pays. Il y a lieu de préciser, à ce propos, qu’en plus du risque d’exportation du virus vers l’Arabie Saoudite, il y a également le fait que ce pays lui-même connaît une situation épidémique, jugée inquiétante par les autorités.

Toutes ses raisons ont amené le ministre Saoudien du Hadj et de la Omra, Mohammed Benten, a affirmé lors d’une conférence de presse que «le nombre de pèlerins sera d’environ un millier, un peu moins, un peu plus». Le ministre a été on ne peut plus clair sur le sujet : «Le nombre n’atteindra pas les 10.000 ou les 100.000». Lundi dernier, le même ministre avait annoncé que «le Hadj de cette année est réservé uniquement aux personnes de différentes nationalités qui souhaitent l’accomplir et qui se trouvent en Arabie saoudite». Voilà qui est clair et clôt toute discussion sur la saison du pèlerinage de cette année. Il convient de rappeler, à ce propos, que l’Arabie saoudite a déjà interdit la Omra après avoir fermé son espace aérien aux avions étrangers, en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette perspective, unique dans l’histoire du monde islamique et tout à fait inattendue, il y a à peine quelque mois, est de nature à susciter une profonde émotion au sein de la communauté musulmane de la planète. Déjà affectés par la suspension des prières collectives, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, les Algériens se voient fermer devant eux les portes des Lieux Saints. Ce terrible sort fait à la première religion de la planète laissera, à n’en pas douter, des stigmates au niveau de la population algérienne, notamment les familles des Hadjis potentiels qui ont candidaté au tirage au sort, heureux de gagner un ticket pour les Lieux Saints de l’Islam.

Pour l’heure, en raison de l’urgence de la situation sanitaire par laquelle passe le milliard et demi de musulmans, on ne peut pas mesurer l’importance du «traumatisme», mais il est indéniable que pendant des générations, on évoquera ce Hadj 2020 qui a été purement et simplement annulé…

