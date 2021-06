<span style='text-decoration: underline;'>Médias</span>:<br><span style='color:red;'>L’ARAV convoque le Directeur de la chaine «El-Hayat TV»</span>

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a convoqué, samedi, le directeur de la chaine «El-Hayat TV» pour se présenter lundi à son siège en vue d’apporter une «mise au point» sur les déclarations de l’ancien député, Noureddine Aït Hamouda lors d’une émission diffusée vendredi.

«Cette convocation fait suite à l’émission diffusée par la chaine El-Hayat TV en date du 18 juin 2021 avec l’ancien député, Noureddine Aït Hamouda, et animée par le directeur de la chaine et ce après les réactions nationales exprimées suite aux déclarations injurieuses et à l’atteinte aux symboles nationaux», précise l’ARAV.