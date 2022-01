<span style='text-decoration: underline;'>DANS UNE RÉUNION TENUE AU SIÈGE DU MDN, LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ASSURE</span>:<br><span style='color:red;'>L’Armée algérienne est une «armée pacifique mais défend ardemment l’Algérie»</span>

Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé mardi d’instituer le 4 août journée nationale de l’Armée nationale populaire (ANP).

Dans un discours prononcé au siège du ministère de la Défense nationale (MDN) et retransmis par visioconférence à l’ensemble des commandements des forces, des régions militaires, des grandes unités et des écoles supérieures, le président de la République a annoncé sa décision d’instituer le 4 août Journée nationale de l’ANP.

Affirmant que des parties sont dérangées par la souveraineté de l’Algérie, le chef de l’Etat a déclaré «nous continuerons, avec l’appui de notre Armée nationale populaire, sur notre voie avec une volonté inébranlable pour permettre à l’Algérie d’occuper la place qui lui sied, sur les plans régional et international».

Le Président Tebboune a félicité le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP pour les réalisations accomplies à la tête de l’Armée, saluant les efforts consentis pour préserver l’état prêt de l’ANP en toutes circonstances. Aussi, a-t-il salué les efforts des officiers, des sous-officiers, des soldats et de l’ensemble du personnel «fières d’appartenir à notre brave armée», et auxquels il s’est adressé en déclarant: «je salue hautement l’engagement national et le professionnalisme accru dont fait preuve notre armée, notamment lors des exercices qui démontrent le niveau atteint».

Le Président Tebboune a tenu à rappeler, à cette occasion, que l’Armée algérienne était une «armée pacifique mais défend ardemment l’Algérie. Gare à quiconque oserait l’attaquer».

Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que «le commentaire politique et la liberté d’expression étaient garantis, mais dans le cadre du respect», affirmant que ceux-ci n’ont aucune relation avec l’invective et les tentatives visant à faire plier l’état au moyen de méthodes tordues. Il a souligné que «le commentaire politique et la liberté d’expression étaient garantis, mais dans le cadre du respect, car ceux-ci n’ont aucune relation avec l’invective, la diffusion de mensonges et les tentatives visant à faire plier l’état au moyen de méthodes tordues».

Assurant que l’Algérie avait réussi à construire des institutions constitutionnelles «probes» en éloignant l’argent sale et en permettant à une nouvelle génération de jeunes d’y participer, le chef de l’Etat a affirmé que cette démarche avait dérangé de nombreuses parties.

Une démarche, poursuit le Président Tebboune, à laquelle s’ajoute le non-recours de l’Algérie à l’endettement extérieur qui pourrait «hypothéquer notre souveraineté, la liberté de nos décisions et notre liberté à défendre les causes justes dans le monde, en tête desquelles le Sahara occidental et la Palestine».

«Je ne cesserai de le répéter… Aucune démocratie n’est envisageable dans un Etat faible, une faiblesse qui favorise l’anarchie et les concessions sur les principes», a ajouté le chef de l’Etat. Quant à lui, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a dans son discours, déclaré qu’: « Il ne fait pas de doute que cette visite revêt une symbolique particulière, en ce sens qu’elle intervient en ce début d’année 2022, pour laquelle nous nourrissons l’espoir qu’elle soit empreinte de vigueur, d’effort et de nouveaux exploits prometteurs, qui s’ajouteront à ceux que vous avez déjà réalisés lors des deux dernières années. Le processus d’édification de l’Algérie nouvelle se poursuivra, dans ce cadre, à un rythme soutenu, de manière à atteindre le changement escompté, à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l’espoir aux citoyens. Après le parachèvement du processus d’édification institutionnelle de notre pays, l’Etat vaquera, entièrement, aux secteurs prioritaires. En effet, vous aviez annoncé, Monsieur le Président, que 2022 sera l’année de l’économie par excellence, notamment à travers, la diversification de nos ressources financières, la concrétisation de notre sécurité alimentaire et notre autosuffisance dans les domaines à caractère stratégique, l’objectif étant de remettre l’Algérie sur les rails du développement et du progrès».

Il a aussi a souligné l’engagement sincère de l’Armée Nationale Populaire à contribuer à l’effort national, visant à atteindre le progrès escompté pour notre pays, dans un climat de sécurité et d’économie forte: «Dans l’objectif d’atteindre la relance économique escomptée, l’Armée Nationale Populaire veillera, sous votre conduite éclairée, à accompagner ces efforts résolus, premièrement, à travers la poursuite du développement des fabrications militaires et la contribution au maintien du tissu industriel national et, deuxièmement, en veillant à répondre en permanence aux exigences de la sécurité et de la stabilité et à pérenniser le climat de sérénité et de quiétude à travers l’ensemble du territoire national. A ce titre précisément, nous sommes entièrement convaincus que la sécurité et l’économie sont interdépendants l’un de l’autre, la sécurité étant une condition intrinsèque au développement de l’activité économique, tandis qu’une économie forte contribue largement à la sécurité et à la stabilité».

Le Général de Corps d’Armée a souligné également que les desseins des ennemis du pays seront voués à un échec total, car la force de l’Algérie réside en la foi, la conviction, l’honnêteté et la volonté de ses enfants, et leur fidélité envers la mémoire des millions de nos valeureux martyrs : «Devant l’impossibilité de la concrétisation de leur desseins, les ennemis ont eu recours à l’intensification des campagnes hostiles à notre pays, visant à entraver ses efforts louables en direction des peuples opprimés et en faveur des causes justes. A cela s’ajoute leur vaine tentative de démoraliser notre valeureux peuple et de briser le lien sacré qui le relie à sa glorieuse histoire. Ces desseins macabres et ces campagnes de propagande seront voués à l’échec total, tant qu’il y a des hommes dévoués à la patrie et fidèles à leur engagement. En effet, Monsieur le Président, nous sommes forts. Forts par notre foi, forts par notre conviction, fort par notre intégrité, forts par nos capacités, forts par notre détermination, forts par notre dévouement à l’Algérie et à la mémoire des millions de nos valeureux martyrs. Oui, nous sommes forts, et pour cette raison, les ennemis de l’Algérie ne réussiront jamais à parvenir à leurs fins abjectes».

