<span style='text-decoration: underline;'>Le chef d’état-major de l’ANP, Said Chanegriha</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Armée saura faire face à tous les complots contre l’Algérie»</span>

Procédant à l’installation du nouveau commandant de la gendarmerie nationale, le général Ali Ouelhadj Yahia en remplacement de du général major, Gouassemia Nourreddnie, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a prononcé un important discours où il a fait directement références aux velléités étrangères d’attenter à la stabilité du pays. Le premier responsable de l’institution militaire mettra à ce propos en évidence «les complots et les manœuvres qui se trament contre l’Algérie, et les conspirations échafaudées contre son peuple». Il soulignera à ce propos l’attitude constante de l’ANP qui n’a eu de cesse de mettre en garde à maintes occasions, et relever que ces complots «ne sont pas le fruit de l’imagination comme prétendent certains sceptiques, mais sont une réalité désormais évidente et manifeste, dont les dessous sont connus par tout». L’affaire Pégasus², la démarche marocaine à l’Onu, téléguidée par l’entité sioniste en sont les dernières illustration. Ce qui fait dire au chef d’état-major que «la campagne intense et acharnée ciblant notre pays et son Armée, à travers certaines tribunes médiatiques étrangères et réseaux sociaux, n’est que la partie émergée de cette guerre perfide déclarée contre l’Algérie». Le général de corps d’armée ne se trompe pas d’analyse en soulignant que ces vaines tentatives sont mues par un esprit de vengeance pour les prises de position immuables de l’Algérie «envers les causes justes, son engagement à préserver sa souveraineté nationale, et ses décisions libres et affranchies de toute forme de soumission ou sujétion». Aucun patriote n’est dupe et l’ANP «saura faire face à tous ceux qui guettent notre pays pour exécuter leurs plans malveillants, appuyée dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien», notera avec force son premier responsable.

Cette résistance aux attaques extérieures n’a d’égal que le formidable élan de solidarité dont a fait montre le peuple algérien pour venir en aide aux malades de la Covid-19. «De cette tribune, je me repasse avec vous, avec grande fierté, les belles images de solidarité manifestées par notre peuple ces derniers jours, suite à la propagation inquiétante de la pandémie Covid-19, à travers sa mobilisation aux côtés des institutions de son État, dans un effort collectif louable visant à minimiser les retombées de cette situation sanitaire, en prêtant main forte aux malades et aux professionnels de la santé publique, dans un immense élan populaire», dira le chef d’état major de l’ANP.

Pour Said Chanegriha, «cette grande qualité de solidarité n’est pas étrangère à ce peuple authentique, face auquel le colonisateur barbare a échoué, pendant un siècle et un tiers de siècle, avec toute sa puissance et sa cruauté, à éteindre la flamme de la Révolution dans son esprit collectif ou à effacer ses valeurs et son identité nationale ancestrale». Et de qualifier les Algériens comme «un peuple de volonté ferme et de détermination résolue, qui ne pourra être berné ni trompé ou dupé par aucune partie, quelle qu’en soient sa ruse et sa malveillance, pour faire passer ses plans et projets sournois». Une conviction profonde que le général de corps d’armée partage avec l’écrasante majorité d’un peuple qui a su démontré, à plus d’une occasion, son fort attachement à sa souveraineté sur tout son territoire. Un peuple qui n’a jamais manqué une occasion pour mobiliser «toutes les franges des enfants de cette patrie, aux côtés de leurs frères de l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale». Une particularité très algérienne qui «dérange et perturbe les ennemis, qui savent pertinemment que leurs tentatives désespérées ne sauront aboutir, tant que le peuple et son Armée sont unis, et leurs rangs sont alignés sur le même front, hommes et femmes, comme un rempart inébranlable face aux complotistes qui ne réussiront jamais à souiller cette terre pure», affirme le chef d’état major de l’ANP.

Nadera Belkacemi