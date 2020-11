<span style='text-decoration: underline;'>Le moudjahed Boucheikhi – cheikh dit Djedidi</span>:<br><span style='color:red;'>L’armurier convoyeur de la révolution à l’Ouest</span>

Du 1er novembre au 5 juillet 1962, sept années de lutte, de sacrifice, de tortures, de tueries collectives, d’emprisonnement, de déplacement de population.

Tout le comportement du vrai colonialiste français qu’a subi le peuple algérien durant 132 ans d’occupation. Résultat, l’indépendance acquise avec un bilan sanglant de un million et demi de martyrs commis avec acharnement par l’armée française face à une population désarmée. Mais le peuple n’a jamais oublié l’envahissement du pays par l’armée coloniale français en 1830, ou depuis la résistance de l’Emir Abdelkader, de Bouamama.

Au grand éveil de 1954, les algériens s’organiseront et déclenchent le 1er novembre, comme l’avait déclaré l’Emir Abdelkader aux officiers de l’armée, « aujourd’hui, leur dit-il, vous êtes plus puissants que nous, plus armés que nous mais tôt ou tard, nos enfants lutteront contre vous avec vos propres armes et vous sortiront du pays in-Chaallah ». Ainsi, le vœux de l’Emir Abdelkader a été réalisé et aunsi, les enfants de l’Emir Abdelkader se sont organisés et dans cette lutte, des milliers d’algériens ont pris les armes pour devenir les héroïques Moudjahidines et durant plus de sept années de sacrifices, ils ont lutté contre une grande armée coloniale française issue de l’organisation de l’Otan dont la France faisait partie et à l’occasion du mois de novembre qui nous rappelle le déclenchement de la lutte contre l’occupation, on a rencontré un moudjahed un acteur de la révolution qui a survécu et qui a joué un grand rôle pour la révolution , il s’agit du moudjahed Bouchikhi Hadj –Cheikh , dit Djedidi nom de guerre . Notre moudjahed actuellement âgé de 105 ans, un centenaire qui vit au village d’El Kerma ex.Valmy, humble et paisible, entouré de sa grande famille et de son épouse Hadja qui a mené le combat à ses côtés. Le moudjahed Boucheikhi nous raconte qu’après avoir passé plusieurs épreuves difficiles et avec succès, avant d’avoir la confiance de chahid Abdelhafid Boussouf que j’ai rencontré à Hammam Bouhadjar fin 1954 , c’est à partir de cette date que j’ai été investi de missions difficiles et secrètes pour le compte de la révolution, notre moudjahed activant comme commerçant ambulant d’où sa parfaite connaissance du terrain et des gens, il passe maître du camouflage et celui de passer entre les mailles des barrages des forces d’occupation . Djedidi était insaisissable et se mouvait comme un poisson dans l’eau. Pour commencer, dit-il, monsieur Boussouf me demanda de lui procurer des armes et des munitions et j’ai pu stocker 40 caisses d’armes diverses. J’ai dirigé plus de 72 Djounouds à travers l’Ouest et ainsi, je deviens l’armurier du front où j’ai crée plus de 14 lieux de stockage d’armes éparpillés à travers l’Ouest. Madame Hadja Bouchikhi qui accompagnait son mari et ses enfants lors de tout transport d’armes afin de passer les barrages de l’armée françaises prétextant qu’il allait au « Marabout » de la région pour se recueillir, et les armes étaient cachés sous les habits de ses enfants et ainsi, le Moudjahed Boucheikhi Hadj Cheikh et Hadja déjouaient l’attention des militaires français et ainsi notre Moudjahed est devenu l’armurier de la révolution à l’Ouest.

@ OT / Adda





Le devoir accompli et le pays libéré au prix d’un million et demi de chahid et d’une lutte héroïque. L’Héroïque moudjahed Boucheikhi Hadj cheikh a été le premier décoré lieutenant de l’ANP et a reçu une attestation du ministre de la défense. Le travail héroïque de l’armurier de la révolution du moudjahed Boucheikhi a été mentionné dans les livres de Mohamed Lemkami « l’homme de l’ombre » et mémoire d’un officier du M.A.G et un autre livre écrit par Cherif Abdedaim « le révolutionnaire au pas de velours », convoyeur d’armes. Après, le lieutenant et moudjahed Boucheikhi devait quitter l’ANP après l’indépendance pour se consacrer au travail de la terre, cette bonne mère nourricière, dit-il.

Adda.B