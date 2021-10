<span style='text-decoration: underline;'>Téléphonie mobile</span>:<br><span style='color:red;'>L’ARPCE met en garde les trois opérateurs</span>

L’Autorité de régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE) a mis en demeure les opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) afin de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux GSM et 3G au niveau des axes routiers et autoroutiers.

L’ARPCE a précisé, hier dans un communiqué, que dans « le cadre d’une opération de contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux GSM et 3G des opérateurs de la téléphonie mobile au niveau des axes routiers et autoroutiers, elle a constaté que les trois opérateurs n’ont pas satisfait à certaines des exigences contenues dans leurs cahiers des charges respectifs ».

Suite à ce constat, l’Autorité de régulation « a mis en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) afin de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux GSM et 3G au niveau des axes routiers et autoroutiers ».

L’ARPCE note également qu’ «une opération de contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité de service concernant l’ensemble des réseaux GSM, 3G et 4G sur tout le territoire national, est en cours de finalisation » et que « ses résultats seront communiqués dès son achèvement ».

Il est à souligner dans ce volet que les équipementiers des infrastructures télécoms, à l’image de Huawei et Ericsson, investissent davantage dans les infrastructures de la 4G, et ce, dans l’optique de répondre favorablement aux doléances des citoyens et des abonnés des trois opérateurs télécoms.

Noreddine O