<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française (transfert)</span>:<br><span style='color:red;'>L’arrivée de Belaili à Brest fait exploser le nombre d’abonnés du club</span>

Le transfert de l’international algérien Youcef Belaïli au Stade Brestois, lundi soir, a eu déjà son effet du côté du club de Ligue 1 française de football, avec notamment les réseaux sociaux en ébullition.

«Les réseaux sociaux du club sont en train d’exploser, notamment Instagram qui a connu un gros buzz au niveau des abonnés. Depuis l’annonce d’un futur transfert de Belaïli, Brest a ainsi empoché 10.000 nouveaux abonnés sur son compte Instagram en 24 heures, alors que sur facebook, le club brestois qui comptabilisait 140.000 abonnés (lundi), a atteint ce mardi 464 000, soit le triple. Ces chiffres qui ne cessent de grimper montrent que l’international algérien est très attendu dans le Finistère», a écrit le site côtéBrest. Libre de tout engagement avec la fin d’un contrat de 18 mois au Qatar, Youcef Belaili, qui aura 30 ans en mars, a signé un contrat jusqu’à la fin de saison avec l’option de rempiler pour trois saisons de plus.

L’international algérien avait déjà fait un passage en France avec un court passage à Angers (septembre 2017- janvier 2018), mais sans entrer en jeu avec les pro. Il a en revanche brillé en équipe nationale, participant activement à la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 (2 buts) et à celle en Coupe arabe en décembre (2 buts, 2 penalties provoqués, 1 passe décisive), ainsi qu’à la CAN actuelle.

Brest compte sur lui pour compenser le départ de Faivre, qui a signé lundi matin à Lyon, et de Youssouph Badji, qui était arrivé l’été dernier en prêt de Charleroi mais n’a que peu joué en Ligue 1 et est retourné en Belgique.

Belaili avait pris part à la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (CAN-2022) où il avait quitté le tournoi, avec la sélection nationale dès le premier tour.

Le joueur devait trouver un club pour rester compétitif, en prévision des matchs barrages des qualifications à la Coupe du monde (Qatar-2022) qui opposeront l’Algérie au Cameroun au mois de mars prochain.