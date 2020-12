<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2</span>:<br><span style='color:red;'>L’ASM Oran plaide pour le changement du système de compétition</span>

La direction de l’ASM Oran a plaidé mardi pour le changement de la formule de compétition du championnat de Ligue 2 de football «en raison du retard accusé dans son démarrage», a indiqué à l’APS le manager général de cette formation.

«Ce serait difficile, voire impossible, de terminer le championnat de l’édition 2020-2021 dans les délais, vu que son démarrage est prévu pour février prochain, alors que la compétition s’étale sur 36 journées», a estimé Houari Benamar. A l’arrêt depuis mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), les clubs de la Ligue 2, dont le nombre a été porté à 36, au lieu de 16, (répartis sur deux groupes de 18 chacun), ont été autorisés lundi par les pouvoirs publics à reprendre les entraînements collectifs à partir de dimanche prochain, alors que le coup d’envoi du championnat a été fixé pour début février prochain. «Nous sommes évidemment soulagés par le feu vert qui nous a été donné pour entamer la préparation d’avant-compétition, en attendant le démarrage du championnat en février. Néanmoins, nous insistons sur le changement du système de compétition. Nous proposons à ce titre d’opter pour un championnat s’étalant sur la seule phase aller, soit 17 journées», a encore dit le même responsable. Une décision finale dans ce dossier sera prise par le bureau fédéral lors de sa prochaine réunion mensuelle, prévue pour les prochains jours, et au cours de laquelle aussi cette instance devrait fixer la date de la journée inaugurale du championnat, croit savoir le manager de l’ASMO. Par ailleurs, Houari Benamar a annoncé l’engagement imminent de l’entraineur Djamel Benchadli «qui nous a donné son accord de principe pour nous rejoindre, en attendant de négocier les détails de son contrat avec le président du club», a-t-il affirmé. En prévision de la nouvelle saison, l’ASMO a été très active sur le marché des transferts, en engageant pas moins de 12 nouveaux joueurs, en plus d’avoir promu 7 éléments de l’équipe de la réserve et n’a retenu que 8 joueurs de l’effectif de la saison passée.