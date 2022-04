<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’ASO Chlef poursuit sa remontée spectaculaire au classement</span>

L’ASO Chlef, auteur d’une remontée spectaculaire au classement depuis la fin de la phase aller de la Ligue 1 de football, sera «encore meilleure» lors de la suite du championnat après que les joueurs se soient débarrassés du spectre de la relégation, a indiqué dimanche l’entraineur de cette formation.

«Je m’attends à ce que le rendement de mes joueurs soit encore meilleur à l’avenir, surtout qu’ils commencent à évoluer sans pression, après avoir réussi à enchaîner les bons résultats, ce qui nous a permis de nous éloigner de la zone rouge», a déclaré à l’APS, Samir Zaoui. Pour sa troisième saison parmi l’élite qu’elle a retrouvée à l’issue de l’exercice 2018-2019, l’ASO a réalisé un parcours très modeste au cours de la première partie de cet exercice, ce qui lui a valu de terminer cette phase aller dans la zone des relégables. Cette situation avait poussé, Samir Zaoui, de songer sérieusement à son départ, allant jusqu’à demander aux dirigeants de lui trouver un remplaçant au cours de la trêve hivernale, avant qu’il ne revienne à de meilleurs sentiments. « Il y avait tellement de problèmes dans le club à cette époque-là, que je ne pouvais pas accomplir ma mission convenablement. Les joueurs, privés de leur argent pendant de longs mois, n’avaient plus la tête au football, et tout cela s’est répercuté négativement sur leurs résultats. Mais grâce à la mobilisation de tout le monde, en premier lieu le wali de Chlef, la situation s’est relativement améliorée et mes protégés ont retrouvé la joie de jouer», s’est réjoui l’ancien défenseur central international. Ce nouvel état d’esprit qui a animé les poulains de Zaoui leur a permis de réussir un bond intéressant au classement pour pointer à la 8e place avec 34 points à l’issue de la 24e journée jouée vendredi. Les Chélifiens, qui viennent d’obtenir dix points sur douze possibles lors de quatre précédentes journées du championnat, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, a encore promis leur coach, qui table sur la poursuite de cette dynamique de bons résultats « pour se mettre définitivement à l’abris d’une mauvaise surprise le plus tôt possible», a-t-il dit.