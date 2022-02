<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’ASO Chlef sonne le réveil, coach Zaoui renonce à sa démission</span>

L’ASO Chlef a terminé en apothéose la phase aller du championnat de Ligue 1 de football en enchaînant trois victoires de suite lui ayant permis de quitter la zone rouge au grand bonheur de son entraineur, Samir Zaoui, bien parti pour renoncer à sa démission, a-t-il indiqué mercredi.

Evidemment, je suis très content de cette fin heureuse de la phase aller réalisée par mon équipe. Franchement, je ne m’attendais pas à ce que mes capés parviennent à resurgir de cette manière, surtout au vu de la conjoncture très difficile que traverse le club sur le plan financier» a déclaré Zaoui à l’APS.

La situation délicate des Chélifiens avait poussé l’ancien défenseur international à brandir la menace de partir dès la fin de la première partie du championnat, surtout que les problèmes financiers de son club se sont répercutés négativement sur les résultats de l’équipe qui pataugeait dans le bas du tableau il y a quelques semaines.

«Grâce à notre belle remontée au classement, je peux dire que nous sommes bien partis pour aborder la phase retour sous de meilleures auspices, ce qui nous conforte bien dans nos ambitions d’éviter la relégation en fin de saison», a-t-il poursuivi.

L’ASO s’est notamment illustrée lors des deux dernières journées de l’aller en battant deux prétendants au titre, en l’occurrence, le MC Alger, en déplacement, et le CS Constantine, à domicile. Deux succès qui mettent de l’eau à la bouche de Zaoui, qui s’est dit «très satisfait» du rendement de ses jeunes joueurs lors de ces deux derniers matchs «contre des formations qui nous sont supérieures en matière de moyens matériels et humains», s’est-il réjoui.

Grâce aux trois succès d’affilée obtenus par les «Lions de Chéliff’’, ces derniers se sont hissés à la 11e place avec 20 points, obtenus de 5 victoires, 5 nuls et 7 défaites, dont deux à domicile. Sur le plan des chiffres toujours, il y a lieu de souligner que les poulains de Zaoui ont inscrit 15 buts en 17 rencontres, alors qu’ils en encaissé 15 aussi.

La reprise des entrainements pour préparer la deuxième partie de la saison est prévue pour vendredi, a encore fait savoir l’entraineur de l’ASO qui écarte au passage l’éventualité de profiter du mercato hivernal pour engager de nouveaux joueurs «en raison de la crise financière qui secoue le club», a-t-il regretté.