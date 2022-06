<span style='text-decoration: underline;'>AGO de la FAF</span>:<br><span style='color:red;'>L’assemblée générale valide la démission de Charaf-Eddine Amara</span>

Les membres de l’Assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF), réunis jeudi à Alger en session ordinaire (AGO), ont validé la démission du président Charaf-Eddine Amara.

Au terme de l’adoption à l’unanimité des bilans moral et financier de l’exercice 2021, le président Charaf-Eddine a officiellement annoncé sa démission, au même titre que six membres de son Bureau fédéral. Les membres de l’assemblée générale ont validé la démission de Charaf-Eddine, ce dernier n’aura finalement resté que 14 mois à la tête de l’instance fédérale. Au cours de cette AGO, il a été procédé à l’installation des commissions de candidatures, de recours, et de passation de consignes, en vue de l’assemblée générale élective (AGE), fixée au jeudi 7 juillet prochain. Pour rappel, Charaf-Eddine Amara avait annoncé sa démission le jeudi 31 mars dernier, deux jours après l’élimination de l’équipe nationale en barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre), au terme de sa double confrontation face au Cameroun (aller : 1-0, retour : 1-2). Deux mois plus tôt, les «Verts» avaient été éliminés sans gloire dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun. Charaf-Eddine Amara avait été élu le 15 avril 2021 à la tête de la FAF, en remplacement de Kheïreddine Zetchi, qui avait renoncé à briguer un second mandat.