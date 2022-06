<span style='text-decoration: underline;'>VOLLEY ASSIS</span>:<br><span style='color:red;'>L’Association Boudiaf remporte son 13ème titre</span>

Le champion de volley assis, l’Association Boudiaf Mohamed d’Oran qui est toujours invaincu depuis plusieurs années dans ce domaine a remporté le 13éme championnat de cette discipline face à Ouargla, Blida et Médéa au cours d’un play .off qui a eut lieu ce samedi à Oran à la salle du stade de la LOFA.

C’est le président de la Fédération du Sport handicap qui a remis les trophées, médailles et coupes aux vainqueurs de ce championnat. Le volley assis a connu cette saison un nouveau venu en l’occurrence le club d’ El Hikma que dirige Medjahed Miloud , cette nouvelle équipe a fait ses preuves en gagnant plusieurs play-off qui les a fait changer de palier en se retrouvant en catégorie Excellence en compagnie des champions d’ Algérie qu’est l’association Boudiaf Mohamed d’Oran. Oran a donc deux équipes de cette discipline et de vrais champions. Les derbys entre ces deux clubs seront très disputés sachant que la plupart des joueurs du club El Hikma viennent de l’Association Boudiaf qui demeure un leader imbattable. Bravo pour nos capés qui ont le palmarès le plus satisfaisant d’Oran.

Adda