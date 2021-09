<span style='text-decoration: underline;'>Angem</span>:<br><span style='color:red;'>L’assurance sera obligatoire pour les bénéficiaires de crédits</span>

Le directeur de l’Agence nationale de gestion des micro-crédits (Angem), Abdelfattah Djebnoun, a indiqué, hier, que les lois seront amendées afin que la souscription à un produit d’assurance devienne obligatoire, à l’avenir, pour les bénéficiaires des micro-crédits.

Intervenant sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationa le, le DG de l’Angem a affirmé qu’actuellement l’assurance n’est pas obligatoire, précisant, toutefois, que les lois seront changées en coordination avec les compagnies d’assurance pour sommer les bénéficiaires des micro-crédits de se souscrire. «Jusqu’à présent, l’assurance est facultative, mais en accord avec les compagnies d’assurance, les lois seront modifiées et l’assurance deviendra obligatoire, d’autant plus que le nombre de bénéficiaires de micro-crédits depuis la création de l’agence est estimé à plus de 950 000 bénéficiaires’’, a-t-il précisé. Il a affirmé que le nombre important de 950 000 bénéficiaires de micro-crédits attirera les compagnies d’assurance, à la suite du futur accord qu’elles établiront avec l’Angem.

L’invité de la chaîne Une de la Radio nationale a révélé «qu’il existe un accord entre le ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et les compagnies d’assurance afin d’encourager la culture de l’assurance, dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée au profit de des bénéficiaires du micro-crédit. Dans le même contexte, le DG de l’Angem a souligné l’importance de l’assurance pour reconstruire le capital financier en cas de catastrophes, à l’image des récents incendies qui ont touché un certain nombre de wilayas et de protéger les entrepreneurs de la responsabilité civile en cas d’accident du travail.

Le même responsable a affirmé que «les incendies qui ont touché certaines wilayas du pays, ont amené à réfléchir sérieusement à la nécessité de mener des opérations de sensibilisation pour instaurer une culture d’assurance auprès des bénéficiaires du programme de l’Agence nationale de gestion des micro-crédits au niveau des communes, en attendant sa généralisation à l’ensemble du territoire national». Pour M. Djebnoun, l’assurance préservera les biens, les équipements et les outils de travail, et elle va inclure les incendies, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain et les tempêtes, et protège également contre le vol, les pertes de produits et les dommages aux équipements.

Il a fait savoir, par ailleurs, que le bilan des réalisations de l’Agence nationale du microcrédit depuis l’année 2005 à juin 2021, a permis de mettre en place plus de 947 000 crédits à taux zéro ; cela a permis «de créer plus d’un million d’emplois directs et indirects », a-t-il indiqué, précisant que «la part des femmes dans ces prêts est estimée à 63,59%».

Le DG de l’Angem a enfin estimé que «ces indicateurs sont positifs et prometteurs», précisant qu’il faut «atteindre les objectifs souhaités en réalisant des projets de développement et en créant de nouvelles activités respectueuses de l’environnement pour soutenir l’économie nationale».