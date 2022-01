<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021/ Gr: E</span>:<br><span style='color:red;'>L’attribution des accréditations se déroule dans les meilleures conditions à Douala</span>

Le manager du centre d’accréditation du stade de Japoma à Douala Noah Alain-Pierre, s’est montré satisfait jeudi de l’opération d’attribution des accréditations aux journalistes chargés de la couverture des matchs du groupe E, où figure notamment l’Algérie, de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier û 6 février).

« L’opération se déroule dans les meilleures conditions. La nouveauté pour cette CAN-2021 réside dans le numéro d’accréditation, envoyé par courriel à chaque journaliste, dont la demande a été approuvée. Une fois sur place, le journaliste n’a qu’a communiquer ce numéro à l’opérateur au centre d’accréditation, et le fameux document lui sera attribué au bout de deux minutes seulement. Cette mesure a pour objectif de faciliter aux médias l’obtention de leur accréditation, et d’éviter le grand flux au niveau des centres, surtout en cette période de pandémie de Covid-19 «, a déclaré à l’APS ce responsable. Outre les journalistes algériens, dont l’arrivée à Douala se fait d’une manière progressive, les représentants des médias des autres pays pensionnaires du groupe E : la Côte d’Ivoire, la Sierra-Leone, et la Guinée-équatoriale, sont déjà sur place. En décembre dernier, le directeur de la communication de la Confédération africaine de football (CAF), le Camerounais Alex Siewe, avait indiqué que sa direction a enregistré un nombre impressionnant de demandes de couverture pour la 33e édition de la CAN 2021. « Je ne suis pas en mesure de dévoiler le nombre exact des journalistes accrédités pour couvrir la CAN. Au niveau du site de Douala, et de manière générale, l’estimation tourne autour de 5000 personnes accréditées, tous secteurs confondus : TV, radio, COCAN (Comité local d’organisation, ndlr), stadiers, et sécurité, ce chiffre englobe tout le personnel qui va travailler pour la réussite de l’événement ici à Douala», a-t-il ajouté. Sur un plan purement technique, Noah Alain-Pierre, a laissé entendre que la cellule de la communication de l’instance continentale a fait énormément de progrès pour gérer et traiter les demandes d’accréditation. « Tout se passe comme prévu, dieu merci. Nous n’avons pas rencontré de problèmes d’ordre technique. Contrairement au CHAN-2021 (réservé aux joueurs locaux, ndlr), il y avait des bousculades au niveau des centres d’accréditation, mais pour cette CAN, nous avons été avant-gardistes. L’ouverture des centres devait se faire à partir du 1e janvier, mais nous sommes ici depuis pratiquement deux semaines». Enfin, le manager du centre d’accréditation du stade de Japoma a tenu à rassurer quant à la capacité du Cameroun à réussir l’organisation de la CAN-2021, dont le sort n’a été scellé qu’en décembre dernier, après un long feuilleton de doute qui avait duré plusieurs mois. « Malgré tout ce qui a été dit ici et là, je suis confiant quant à la possibilité du mon pays à réussir l’organisation de ce rendez-vous continental. Tout va bien se passer jusqu’à la fin», a-t-il conclu. Attendue samedi à Douala, la sélection nationale entamera la défense de son titre mardi face à la Sierra-Leone (14h00), avant de défier la Guinée-équatoriale le dimanche 16 janvier (20h00), puis l’ogre ivoirien le jeudi 20 janvier à Douala (17h00), dans une véritable «finale» avant la lettre.