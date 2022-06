<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>L’auteur lit son livre: une méthode de lecture pour des lycéennes de Tessala</span>

La salle de conférences de la maison de l’entreprenariat sise au campus universitaire de l’Université Djilalli Liabés de Sidi Bel Abbès a abrité une journée d’étude instructive au profit de jeunes lycéennes.

Portant le slogan ‘L’auteur lit son livre’, cette manifestation avait pour objectif d’inculquer l’art de la lecture critique pour la future représentante de la wilaya de Sidi Bel Abbés au concours national de lecture. Avant, il y avait une série de concours locaux regroupant le nombre de 80 élèves. Les trois premiers (ou plutôt premières) sont tous du lycée Bouroumi Ali de Tessala. « Elles reçoivent des méthodes de lecture critique de la part du professeur Aggag Kada, qui est par l’occasion, le doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts de l’Université Djillali Liabes. » nous confia en marge de cette journée, Teyebi Amina, spécialiste de la linguistique arabes au sin de l’université.

Quant au Pr Samira Reffas, vice doyenne de la FLLA, elle explique que « le professeur Aggag est présent en tant qu’invité d’honneur afin de présenter et dédicacer ses six ouvrages au profit des trois lauréat du concours de lecture issues du lycée de Tessala.»

Pour rappel, le concours de lecture (ARC : Arab Reading Challenge) qui se tient chaque année à Dubaï aux Emirats Arabes, connaît sa sixième édition cette année 2022 avec la qualification à la phase finale nationale de la lycéenne Boukhatem Manel du lycée Bouroumi Ali grâce notamment au dévouement de son proviseur, Rachid Bensmicha, présent dans ce meeting. « C’est une expression d’ouverture de notre faculté sur le monde extérieur et surtout, vers les futures générations des lycéens. » Nous a révélé le doyen Aggag Kada.

M.Bekkar